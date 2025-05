Aiello del Sabato celebra il 1 maggio tra natura e tradizione | successo per la terza edizione de Alla Ricerca del Sarapullo

successo la terza edizione di “Alla Ricerca del Sarapullo”, l’evento che anche quest’anno ha saputo unire spensieratezza, cultura, gastronomia e tradizione in uno dei luoghi più suggestivi dell’Irpinia: la Sorgente Acqua del Lupo, ad Aiello del Sabato.Organizzato con. 🔗 Avellinotoday.it - Aiello del Sabato celebra il 1° maggio tra natura e tradizione: successo per la terza edizione de “Alla Ricerca del Sarapullo” Si è conclusa con grandeladi “del”, l’evento che anche quest’anno ha saputo unire spensieratezza, cultura, gastronomia ein uno dei luoghi più suggestivi dell’Irpinia: la Sorgente Acqua del Lupo, addel.Organizzato con. 🔗 Avellinotoday.it

Aiello del Sabato celebra il 1° maggio con i tradizionali “pizzilli al sarapullo” - Come ogni anno, cittadini e visitatori si ritroveranno alle ore 15:30 presso la sorgente Acqua del Lupo per la consueta passeggiata alla ricerca del “sarapullo”, il timo selvatico che fiorisce proprio in questo periodo. Questa profumata erba spontanea, oltre ad essere un ottimo repellente... 🔗avellinotoday.it

Solofra, Aiello del Sabato, Sorbo Serpico, e Salza Irpina. Tentano di truffare alcuni anziani - Prevenzione delle truffe agli anziani: successo delle campagne informative contro i raggiri Truffatori in azione nella giornata di ieri – nei comuni di Solofra, Aiello del Sabato, Sorbo Serpico e Salza Irpina – ma i colpi ai danni di 4 anziane, falliscono grazie anche ai consigli dei Carabinieri e della Prefettura di Avellino, diffusi dai media. Analogo il modus operandi: il malvivente contatta telefonicamente le vittime prescelte (di età compresa tra 70 e 90 anni) e, presentandosi come appartenente di una fantomatica ditta, chiede somme di denaro dietro la consegna di un pacco che ... 🔗puntomagazine.it

Pennelli alla mano: la magia della Pasqua prende vita ad Aiello del Sabato - Laboratorio di Pasqua per grandi e piccini Colorare le uova e divertirsi insieme: un sabato di creatività alla Società Operaia di Aiello del Sabato Appuntamento sabato 19 aprile Sabato mattina, 19 aprile, alle ore 10 presso i locali della Societa' Operaia di Aiello del Sabato... 🔗avellinotoday.it

Incendio a Aiello del Sabato, auto data alle fiamme: si indaga - Raid incendiario ad Aiello del Sabato, alle porte di Avellino, nel corso della notte. I carabinieri sono intervenuti presso viale Unità D’Italia, dove si era sviluppato un incendio che ha ... 🔗msn.com

Aiello del Sabato, 46enne accoltella l'ex compagno: arrestata - È stata arrestata la 46enne che giovedì scorso ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, aveva ferito con una coltellata un 59enne del posto con il quale aveva una relazione sentimentale. 🔗ilmattino.it

Fiery Incident in Aiello del Sabato - Fear in the historic center of Aiello del Sabato around lunchtime today. At 13:35, the firefighters from the Avellino command intervened on Via San Sebastiano for a fire involving a Fiat 126. 🔗ilmattino.it