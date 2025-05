Ai funerali del Papa si è vista la più grande sfilata dell’ipocrisia del potere mondiale

Papa Francesco così forte, semplice e popolare, è stata quella di imporre la presenza a Roma, nella Città del Vaticano, di quasi tutti i potenti della terra. Ma in quel luogo e in quel giorno non vi erano i potenti, bensì plasticamente la più grande sfilata dell'ipocrisia del potere mondiale.Potenti erano le persone semplici, la gente e il popolo del Papa, potente è l'immagine che ci ha lasciato il giorno prima della morte terrena, a Pasqua. Potenti sono le sue parole: pace, disarmo, fratellanza, solidarietà. Sovvertiamo il concetto di potenza: la potenza è data dall'amore, dall'umanità, dal bene comune, dalla gioia della vita. Non possiamo considerare potenti le signore e i signori della morte, della guerra, dell'odio, delle armi, delle mura. Sono una comunità di bulle e bulli politici ed istituzionali.

