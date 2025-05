Ah è così? Grande Fratello Jessica scopre in diretta la relazione tra Amanda e Iago e reagisce così

Amanda Lecciso e Iago Garcia sono ufficialmente una coppia. Dopo settimane di sussurri, ipotesi social e fotografie rubate, è stata la sorella di Loredana Lecciso a uscire allo scoperto durante un’intervista concessa ad Alfonso Signorini nel format “Boom”, dove ha raccontato con entusiasmo i primi momenti di questa nuova storia d’amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello.Amanda ha scelto di non nascondersi più e ha confermato con parole chiare quello che fino a poco tempo fa era solo oggetto di supposizioni: “Le foto mie e di Iago? Che dire, nulla che tu già non sappia, tu sai sempre tutto prima di tutti. Stiamo passando delle belle giornate, perché anche per noi è un po’ una piccola vacanza, direi meritata”. 🔗 La conferma è arrivata con la leggerezza di una chiacchierata estiva, ma il contenuto ha acceso subito i riflettori del gossip:Lecciso eGarcia sono ufficialmente una coppia. Dopo settimane di sussurri, ipotesi social e fotografie rubate, è stata la sorella di Loredana Lecciso a uscire allo scoperto durante un’intervista concessa ad Alfonso Signorini nel format “Boom”, dove ha raccontato con entusiasmo i primi momenti di questa nuova storia d’amore nata sotto i riflettori delha scelto di non nascondersi più e ha confermato con parole chiare quello che fino a poco tempo fa era solo oggetto di supposizioni: “Le foto mie e di? Che dire, nulla che tu già non sappia, tu sai sempre tutto prima di tutti. Stiamo passando delle belle giornate, perché anche per noi è un po’ una piccola vacanza, direi meritata”. 🔗 Caffeinamagazine.it

“Ah, ma proprio così…”. Grande Fratello, Helena e Javier: dopo la finale non ci sono più segreti - Si è conclusa ieri sera, lunedì 31 marzo, l’avventura di Helena Prestes al Grande Fratello. La modella brasiliana ha sfiorato la vittoria, classificandosi seconda dietro all’amica Jessica Morlacchi, ma il suo sorriso non ha lasciato spazio alla delusione. Perché, sebbene non abbia conquistato il podio più alto del reality, Helena ha trovato qualcosa di molto più prezioso: l’amore. Accanto a lei, sin dalle prime ore dopo la finale, c’è il compagno Javier Martinez. 🔗tuttivip.it

“Con Helena dobbiamo fare così”. Grande Fratello, Chiara e Zeudi ne parlano in segreto - Grande Fratello, la frattura all’interno della Casa tra i due gruppi è ormai insanabile. Intanto Helena sembra avere più dio qualche problema, la finale per lei potrebbe essere a rischio. Di mezzo, ancora i fandom. Quelli di Javier non sarebbero compatti, infatti uno dovrebbe votare Helena ma l’altro si schiererebbe a favore di Giglio togliendo voti preziosi alla sudamericana. >>“Svegliati o sei fregata”. 🔗caffeinamagazine.it

“Stefania Orlando in lacrime”. Grande Fratello, MaVi scopre tutto: “Non è giusto ridurla così” - Momento difficilissimo per Stefania Orlando al Grande Fratello. Infatti, nelle scorse ore sarebbe finita in lacrime e si sarebbe rifugiata all’interno del confessionale probabilmente per sfogarsi con gli autori. Una situazione molto delicata, che è stata raccontata dalla coinquilina Mariavittoria, la quale si è mostrata molto dispiaciuta. Dopo le lacrime di Stefania Orlando al Grande Fratello, Mariavittoria ne ha parlato con Jessica e ha tirato fuori tutta la sua rabbia per l’accaduto. 🔗caffeinamagazine.it

