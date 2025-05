Aggressioni ai poliziotti dopo il derby Grosseto – Livorno | emessi dieci Daspo

Grosseto – Il questore della provincia di Grosseto ha emesso un provvedimento di divieto di accesso a manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di nove tifosi del Grosseto ed uno del Livorno.Il provvedimento è arrivato dopo le istruttorie curate dal personale della Divisione anticrimine sulla base delle attività investigative espletate dalla Digos in occasione dell’incontro di calcio Grosseto-Livorno disputato il 26 gennaio allo stadio olimpico Carlo Zecchini.In particolare, dopo la fine del match, i supporter della squadra labronica invece di attendere nel loro settore l’autorizzazione ad uscire per recarsi ai propri veicoli, minacciando e aggredendo gli addetti alla sicurezza, presenti sulle uscite del cosiddetto ‘sigaro’, ne hanno aperto cancelli, per poi recarsi in massa verso le autovetture parcheggiate tra via Caravaggio, via G. 🔗 – Il questore della provincia diha emesso un provvedimento di divieto di accesso a manifestazioni sportive () nei confronti di nove tifosi deled uno del.Il provvedimento è arrivatole istruttorie curate dal personale della Divisione anticrimine sulla base delle attività investigative espletate dalla Digos in occasione dell’incontro di calciodisputato il 26 gennaio allo stadio olimpico Carlo Zecchini.In particolare,la fine del match, i supporter della squadra labronica invece di attendere nel loro settore l’autorizzazione ad uscire per recarsi ai propri veicoli, minacciando e aggredendo gli addetti alla sicurezza, presenti sulle uscite del cosiddetto ‘sigaro’, ne hanno aperto cancelli, per poi recarsi in massa verso le autovetture parcheggiate tra via Caravaggio, via G. 🔗 Corrieretoscano.it

