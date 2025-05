Aggredisce la compagna in strada | scatta il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico

Reggiotoday.it - Aggredisce la compagna in strada: scatta il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico Un gesto improvviso, violento, davanti a tutti. La sera del 23 marzo, nel centro di Reggio Calabria, una donna è stata colpita con un calcio alla testa dal compagno durante una lite scoppiata per il controllo del cellulare. Lui pretendeva di leggerne i contenuti, lei si è rifiutata. A quel punto. 🔗 Reggiotoday.it

Capaccio Paestum, aggredisce l’ex compagna in strada: arrestato per stalking e lesioni - Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga e ai maltrattamenti, è stato arrestato a Capaccio Paestum con l’accusa di stalking e lesioni personali. Il provvedimento è scattato dopo che l’uomo ha aggredito l’ex compagna nella località Capo di Fiume. Lite violenta e intervento dei carabinieri Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Agropoli, l’uomo si è presentato ieri mattina a casa della vittima, una donna di 34 anni, dando inizio a un’accesa discussione. 🔗zon.it

Aggredisce la compagna davanti ai figli minori: scatta il braccialetto elettronico - Un uomo, che risiede nell'area nord del Vallo di Diano, è stato denunciato e il Tribunale di Lagonegro ha disposto il divieto di avvicinamento alla compagna per averla aggredita, ferendola, il giorno della Festa della Donna. Per l'uomo, di circa 40 anni, è stato disposto l'uso del braccialetto... 🔗salernotoday.it

Firenze, ecco i nuovi vigili urbani: scatta per loro l’apprendistato in strada - Firenze, 4 aprile 2025 - Stanno svolgendo la formazione i nuovi agenti della polizia municipale di Firenze: si tratta di 25 donne e 68 uomini, i più giovani sono nati nel 2004 e i più 'anziani' hanno 32 anni. Questi 100 agenti, si ricorda in una nota di Palazzo Vecchio, si aggiungono agli altrettanti colleghi che sono entrati nel corpo a novembre e che sono stati protagonisti della cerimonia del giuramento del 20 gennaio scorso allo stadio Ridolfi. 🔗lanazione.it

Reggio Calabria. Aggredisce brutalmente la compagna in strada con un calcio alla testa: denunciato - Applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, rafforzata dall’obbligo del braccialetto elettronico. 🔗reggiotv.it

Turista aggredisce la compagna e i carabinieri a Cagliari - Prima ha dato una testata al volto della compagna, poi ha aggredito i carabinieri che per bloccarlo sono stati costretti a usare il taser. Un turista irlandese di 43 anni è stato denunciato dai ... 🔗rainews.it

Aggredisce la compagna, scatta il codice rosso: espulso - irregolare, è stato espulso dall'Italia dopo che era scattato il codice rosso per l'aggressione alla sua compagna. L'uomo ha aggredito in casa a Malo (Vicenza) la propria compagna che è stata ... 🔗msn.com