Aggredisce e rapina un turista fuori dall' Hollywood | arrestato

turista notando che stava tirando fuori dalla tasca un paio di cuffiette. Poi lo ha aggredito. arrestato a Milano per tentata rapina un ragazzo italiano di 19 anni. L'agguato è avvenuto in corso Como, fuori dalla discoteca Hollywood. L'aggressioneL'arresto è avvenuto. 🔗 Milanotoday.it - Aggredisce e rapina un turista fuori dall'Hollywood: arrestato Si è avvicinato a unnotando che stava tirandoa tasca un paio di cuffiette. Poi lo ha aggredito.a Milano per tentataun ragazzo italiano di 19 anni. L'agguato è avvenuto in corso Como,a discoteca. L'aggressioneL'arresto è avvenuto. 🔗 Milanotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Violenza sessuale choc fuori dall'Alcatraz: cuoco nepalese aggredisce una turista - La ragazza, 19 anni, stava attendendo l'arrivo di un taxi in compagnia di un'amica. Lo sconosciuto, un 43enne straniero, l'ha palpeggiata nelle parti intime. La polizia lo ha intercettato e arrestato 🔗ilgiornale.it

Minaccia e aggredisce la madre lasciandola fuori casa, arrestata - Minaccia e aggredisce la madre che la ospita e non le permette di rientrare a casa. 42enne arrestata dai carabinieri. A chiedere l’intervento dei militari della Stazione di Caserta, nel pomeriggio di ieri (14 marzo), è stata una 64enne del posto poiché la figlia, una 42enne pregiudicata, da poco... 🔗casertanews.it

Giarre, rapina una parafarmacia e aggredisce dipendente, arrestato 54enne - I Carabinieri della Stazione di Giarre hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Catania, nei confronti di P. C. (classe 1970). Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, si attribuiscono all’indagato i reati di rapina aggravata, e di lesioni personali aggravate. Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine, riconducibile ad una rapina in danno della parafarmacia “Alesar”, ubicata in Giarre presso corso Lombardia n. 🔗dayitalianews.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggredisce e rapina un turista fuori dall'Hollywood: arrestato; Milano, aggredisce un turista norvegese fuori dall'Hollywood per rubargli le AirPods: bloccato dai buttafuori e arrestato dalla polizia; Turista picchiato a sangue in pieno centro a Bologna: “Pensavo che non ne sarei uscito vivo”; Rapina violenta in un ristorante di Milano Centrale: circondato e aggredito con bottiglie di vetro per uno smartphone. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Aggredisce e rapina un turista fuori dall'Hollywood: arrestato - Si è avvicinato a un turista notando che stava tirando fuori dalla tasca un paio di cuffiette. Poi lo ha aggredito. Arrestato a Milano per tentata rapina un ragazzo italiano di 19 anni. L'agguato è av ... 🔗milanotoday.it

Milano, aggredisce un turista norvegese fuori dall'Hollywood per rubargli le AirPods: bloccato dai buttafuori e arrestato dalla polizia - Il presunto autore, un ragazzo italiano di 19 anni con precedenti, è stato bloccato dalla security del locale di corso Como che aveva assistito alla scena e poi e arrestato per tentata rapina ... 🔗milano.corriere.it

Roma, due turiste aggredite e schiaffeggiate - Due turiste sono state aggredite e schiaffeggiate da un 27enne del Gabon. La prima, una spagnola, è stata colpita alle spalle con una manata sulla nuca e gettata in terra. 🔗msn.com