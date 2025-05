Affari Tuoi Alessio il capocantoniere umbro e il pacco da 300mila euro Ecco come è andata

Alessio Merli, capocantoniere dell'Anas, finalmente ha potuto giocare ad Affari Tuoi. L'umbro di Forcatura, piccola frazione di Foligno, ha affrontato un bel percorso al gioco serale di RaiUno nella puntata del primo maggio. Infatti è riuscito a portare avanti a lungo il pacco da 300mila euro, il premio massimo tra quelli in palio. Quando è rimasto con quattro pacchi (la pizza di Terni, 10 euro, 20mila euro e 300mila euro) il "dottore" gli ha offerto 37mila euro. "Io sono felice se trovo 5 euro per strada – ha detto – ma sono qui per giocare". E così, con l'assenso della mamma Federica, ha rifiutato l'offerta, anche se quei soldi gli facevano gola perché – ha spiegato il concorrente – sta comprando casa per andare a convivere con la sua fidanzata.

