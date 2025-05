AEW | Thekla verso la firma con la federazione

federazione giapponese, che ha detto addio a due delle sue atlete più di successo come Tam Nakano e Mayu Iwatani. Ma non sono solo loro ad aver salutato definitivamente la compagnia: anche Thekla, dopo una storyline che l'ha vista attaccare fisicamente i dirigenti della Stardom e finire licenziata, ha ufficialmente salutato il Giappone, in cerca di fortuna negli Stati Uniti. E la firma potrebbe arrivare molto presto.Destinazione JacksonvilleSecondo quanto riportato da Fightful Select, infatti, sia la WWE che la AEW hanno mostrato grande interesse nei confronti dell'atleta austriaca. E se da un lato la WWE poteva sperare di fare leva sull'amicizia tra lei e Giulia, che erano compagne di stable in Donna del Mondo, sembra proprio che sarà Tony Khan a spuntarla e a ottenere la sua firma, con diverse persone dietro le quinte in AEW che danno ormai per fatto l'accordo.

