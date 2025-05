AEW | Samoa Joe chiede un Steel Cage Match contro Jon Moxley a Beach Break

Samoa Joe non si limita alle parole: Ha intenzione di chiudere Jon Moxley in una gabbia.Nell’episodio del 30 aprile di AEW Dynamite, Joe ha chiarito di voler alzare la posta in gioco per il loro scontro valido per l’AEW World Championship a Beach Break, previsto per il 14 maggio. Dopo che The Opps, hanno liquidato rapidamente Nick Comoroto, Rhett Titus, and Myles Hawkins in un Match 3 contro 3, Joe ha preso il microfono e ha chiamato nuovamente in causa Moxley, questa volta chiedendo che il loro incontro per il titolo si svolga all’interno di una Steel Cage.Samoa Joe just raised the stakes for Beach Break! He wants AEW World Champion Jon Moxley in a Steel Cage!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & MAX@SamoaJoe @TrueWillieHobbs @KShibata2022 @JonMoxley @MarinaShafir @ClaudioCSRO @WheelerYuta pic. 🔗 Zonawrestling.net - AEW: Samoa Joe chiede un Steel Cage Match contro Jon Moxley a Beach Break Joe non si limita alle parole: Ha intenzione di chiudere Jonin una gabbia.Nell’episodio del 30 aprile di AEW Dynamite, Joe ha chiarito di voler alzare la posta in gioco per il loro svalido per l’AEW World Championship a, previsto per il 14 maggio. Dopo che The Opps, hanno liquidato rapidamente Nick Comoroto, Rhett Titus, and Myles Hawkins in un3, Joe ha preso il microfono e ha chiamato nuovamente in causa, questa voltando che il loro inper il titolo si svolga all’interno di unaJoe just raised the stakes for! He wants AEW World Champion Jonin a!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & MAX@Joe @TrueWillieHobbs @KShibata2022 @Jon@MarinaShafir @ClaudioCSRO @WheelerYuta pic. 🔗 Zonawrestling.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

AEW: Samoa Joe, HOOK e Shibata ufficializzano la nuova fazione durante Dynamite - Il nome di una nuova stable in AEW potrebbe essere stato rivelato a Dynamite la scorsa notte, e i protagonisti sono nientemeno che Samoa Joe, HOOK e Katsuyori Shibata. Dopo settimane di scontri con The Patriarchy, il trio ha conquistato una vittoria nei Trios nell’episodio di stasera, prima che Samoa Joe lanciasse una sfida. Il momento decisivo è arrivato quando Joe ha ufficializzato la fazione, annunciando che lui, HOOK e Shibata saranno conosciuti come The Opps. 🔗zonawrestling.net

AEW: Moxley vs Samoa Joe, guerra annunciata per il titolo mondiale AEW - Durante l’ultima puntata di AEW Collision della scorsa notte, la tensione è esplosa quando Tony Schiavone e Nigel McGuinness stavano illustrando la card della serata, ma sono stati bruscamente interrotti. Marina Shafir ha fatto il suo ingresso sullo stage portando con sé una donna che ha poi scaraventato a terra senza esitazione. Subito dopo, è salita sul ring e ha strappato il microfono all’annunciatrice Arkady Aura. 🔗zonawrestling.net

AEW: Samoa Joe punta al titolo mondiale, sfida ufficiale a Beach Break - È ufficiale: Samoa Joe punta al massimo traguardo in AEW. Durante l’episodio del 23 aprile di AEW Dynamite, la compagnia ha annunciato che Joe sfiderà Jon Moxley per l’AEW World Championship. Master P era stato annunciato come ospite speciale dell’episodio di Dynamite di mercoledì sera dando il via allo show. La star dell’hip-hop ha presentato i nuovi campioni Trios, gli Opps, reduci dalla vittoria sui Death Riders del 16 aprile. 🔗zonawrestling.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dynamite 27.03.2025 Thunder Tits; AEW Dynamite 09-04-2025 – Report della puntata; Collision 02.02.2024 L’anti Royal Rumble; Dynamite 09.04.2025 Buck Hunting Season. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

AEW: Samoa Joe chiede un Steel Cage Match contro Jon Moxley a Beach Break - Samoa Joe non si limita alle parole: Ha intenzione di chiudere Jon Moxley in una gabbia. Nell’episodio del 30 aprile di AEW Dynamite, Joe ha chiarito di voler alzare la posta in gioco per il loro scon ... 🔗zonawrestling.net

Samoa Joe: “Ritiro? Credo che il momento si stia avvicinando, anche se non mi piace questo termine” - Samoa Joe, come sappiamo, ha alle spalle una lunghissima carriera ricca di grandi successi. Attualmente è forza alla AEW e, stando a quanto da lui stesso dichiarato, l’attuale contratto potrebbe ... 🔗zonawrestling.net

AEW's Samoa Joe Discusses Not Being Part Of A Samoan Wrestling Family - However, one man who goes against that rule is former AEW World Champion Samoa Joe as he is not related to The Bloodline in any form, but the "Samoan Submission Machine" is okay with that ... 🔗wrestlinginc.com