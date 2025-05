AEW | Ricochet accusa la WWE di aver rovinato il suo amore per il wrestling

Ricochet non si trattiene, soprattutto quando si tratta di esprimere cosa pensa del suo periodo in WWE. Dopo che un fan ha preso in giro la sua carriera in AEW sui social, insinuando che avesse lasciato la WWE solo per avere una possibilità di conquistare il titolo mondiale, Ricochet ha risposto con un commento personale ed emotivo che ha rivelato il vero motivo della sua decisione:"No, il motivo principale è che la WWE ha rovinato il mio amore e la mia passione per lo sport che ho sempre amato. La AEW mi ha aiutato a ritrovare quell'amore", ha scritto Ricochet su Twitter.No, the main reason was that the WWE ruined my love and passion for the sport that I grew up loving. AEW helped me find that love again. Ricochet (@KingRicochet) May 1, 2025 Da quando è passato alla AEW durante All In lo scorso anno, Ricochet ha vissuto una vera e propria trasformazione, reinventandosi non solo come uno dei migliori heel del roster, ma guadagnandosi anche gli elogi del presidente della AEW, Tony Khan.

