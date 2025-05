AEW | MJF ancora rifiutato da Lashley ma c’è una piccola apertura e un compito da svolgere

Lashley che, dopo il sì di Shelton Benjamin, è rimasto l'unico ad opporsi a questo ingresso. Donne, orologi e una sfavillante auto non sono bastati per convincere The All Mighty, ma MJF sa che piano piano sta abbattendo il muro di diffidenza che lo separa dal suo obiettivo.Possibile svolta?La serata per l'Hurt Syndicate con l'incontro nel backstage con un coro composto da cinque uomini che cantava "We hurt people", motivetto apprezzato dal trio, ma MVP ha voluto dimostrare che non è solo una canzoncina quel motto e i tre hanno malmenato i malcapitati coristi. MVP ha quindi approfittato di questo intermezzo per provare a convincere Lashley sull'opportunità di far entrare MJF nella stable, ricordando che non ha mai sbagliato una decisione e che, in caso MJF dovesse comportarsi male, potrebbero fargli male come non ne ha mai provato in vita sua.

