AEW | Josh Mathews nuovo membro del team di produzione

Josh Mathews, negli ultimi 10 anni, è stato uno dei volti più importanti per la federazione. Dopo la firma nel 2014, arrivata dopo anni di esperienza come commentatore per gli show minori della WWE, Mathews ha ricoperto tantissimo ruoli: commentatore play-by-play, dirigente e perfino responsabile della divisione marketing negli ultimi anni. Ma negli ultimi mesi, con la grande ristrutturazione dirigenziale della federazione, il suo ruolo è stato prima ridimensionato e poi cancellato. Per fortuna, come spesso accade a chi ha le sue competenze, non è rimasto fermo a lungo.Già al lavoro in AEWCome riportato da PW Insider, infatti, Mathews avrebbe firmato con la AEW e, anzi, sarebbe già al lavoro insieme al team di produzione, nello specifico facendo coordinamento tra produzione tv e allenatori e producer durante gli eventi dal vivo. 🔗 Zonawrestling.net - AEW: Josh Mathews nuovo membro del team di produzione Il suo addio alla TNA a febbraio ha fatto molto parlare:, negli ultimi 10 anni, è stato uno dei volti più importanti per la federazione. Dopo la firma nel 2014, arrivata dopo anni di esperienza come commentatore per gli show minori della WWE,ha ricoperto tantissimo ruoli: commentatore play-by-play, dirigente e perfino responsabile della divisione marketing negli ultimi anni. Ma negli ultimi mesi, con la grande ristrutturazione dirigenziale della federazione, il suo ruolo è stato prima ridimensionato e poi cancellato. Per fortuna, come spesso accade a chi ha le sue competenze, non è rimasto fermo a lungo.Già al lavoro in AEWCome riportato da PW Insider, infatti,avrebbe firmato con la AEW e, anzi, sarebbe già al lavoro insieme aldi, nello specifico facendo coordinamento tratv e allenatori e producer durante gli eventi dal vivo. 🔗 Zonawrestling.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La AEW ha bisogno di Cope (Edge) come nuovo campione del mondo: il commento di All About Elite - L’arco narrativo dei Death Riders ha diviso il pubblico sin dall’inizio, con molti fan che si sono dimostrati intolleranti verso l’ennesimo canovaccio proposto dall’AEW di una stable che si pone l’obiettivo di sovvertire lo status quo per creare un nuovo ordine. Per questo motivo il match di AEW Revolution 2025 tra Cope e Jon Moxley potrebbe essere davvero la grande occasione per invertire la tendenza. 🔗zonawrestling.net

Mister Movie | Josh Hutcherson Ritorna a Panem? L’Attore Vuole un Nuovo Film di Hunger Games! - Sei un fan sfegatato di "Hunger Games"? Allora questa notizia ti farà saltare dalla sedia! Josh Hutcherson, il nostro amato Peeta Mellark, ha espresso il suo desiderio ardente di tornare a Panem per un nuovo film. Peeta di Nuovo in Forse? Josh Hutcherson Supplica per un Altro Capitolo L'attore, che ha interpretato Peeta in tutti e quattro i film originali, ha dichiarato apertamente che riprenderebbe volentieri il ruolo, esortando persino l'autrice Suzanne Collins a scrivere un nuovo romanzo che continui la storia. 🔗mistermovie.it

Fight or Flight: Josh Hartnett scatenato nel trailer di questo nuovo film d'azione - Un po' John Wick, un po' Bullet Train, questo action con protagonista l'attore di The Trap debutterà nelle sale statunitensi il prossimo 9 maggio. Ecco trailer e trama di Fight or Flight. 🔗comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

TNA: Josh Mathews lascia la compagnia dopo 10 anni; Madison Rayne si è ufficialmente ritirata: sui social i commenti delle colleghe. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

AEW: Josh Mathews nuovo membro del team di produzione - Il suo addio alla TNA a febbraio ha fatto molto parlare: Josh Mathews, negli ultimi 10 anni, è stato uno dei volti più importanti per la federazione. Dopo la firma nel 2014, arrivata dopo anni di espe ... 🔗zonawrestling.net

AEW: Josh Alexander debutta a Dynamite ma è subito sconfitta per l’ex volto della TNA - L’episodio della scorsa notte di AEW Dynamite, ha visto proseguire il torneo maschile della Owen Hart Foundation, con nuovi sviluppi e match ad alta ... La sorpresa è arrivata con il debutto di Josh ... 🔗zonawrestling.net

Report – Josh Mathews Working Backstage In AEW - Josh Mathews has landed a new role following his departure from TNA Wrestling this past February. The Wrestling Observer Newsletter is reporting that Mathews has joined AEW’s backstage team after ... 🔗ewrestlingnews.com