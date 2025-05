AEW | Hangman Adam Page in finale al torneo Owen Hart Foundation sfiderà Will Ospreay

Hangman Adam Page ha conquistato l’accesso alla finale del torneo maschile Owen Hart Foundation dopo aver sconfitto Kyle Fletcher nell’episodio di mercoledì di AEW Dynamite a Norfolk, Virginia.La vittoria di Hangman Page su Kyle FletcherNel main event di Dynamite, Hangman ha ottenuto la vittoria decisiva su Fletcher grazie a una devastante Buckshot Lariat che gli ha permesso di aggiudicarsi il match di semifinale e avanzare così alla finale del prestigioso torneo.La sfida si è conclusa con il pin vincente dopo una battaglia intensa che ha messo in mostra le qualità di entrambi i lottatori, con Page che ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei migliori talenti della AEW.La finale contro Will Ospreay a Double or NothingHangman Adam Page affronterà Will Ospreay nella finale del torneo maschile Owen Hart Foundation che si terrà domenica 25 maggio durante il pay-per-view Double or Nothing a Glendale, Arizona. 🔗 Zonawrestling.net - AEW: Hangman Adam Page in finale al torneo Owen Hart Foundation, sfiderà Will Ospreay ha conquistato l’accesso alladelmaschiledopo aver sconfitto Kyle Fletcher nell’episodio di mercoledì di AEW Dynamite a Norfolk, Virginia.La vittoria disu Kyle FletcherNel main event di Dynamite,ha ottenuto la vittoria decisiva su Fletcher grazie a una devastante Buckshot Lariat che gli ha permesso di aggiudicarsi il match di semie avanzare così alladel prestigioso.La sfida si è conclusa con il pin vincente dopo una battaglia intensa che ha messo in mostra le qualità di entrambi i lottatori, conche ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei migliori talenti della AEW.Lacontroa Double or Nothingaffronterànelladelmaschileche si terrà domenica 25 maggio durante il pay-per-view Double or Nothing a Glendale, Arizona. 🔗 Zonawrestling.net

Se ne parla anche su altri siti

AEW: MJF pronto a dare fuoco ad Adam Page, provvidenziale intervento della sicurezza - La scorsa settimana il feud tra MJF e Adam Page si è incendiato, in senso figurato, con l’assalto di MJF su Christopher Daniels, questa notte invece stava per incendiarsi letteralmente a pochi giorni da Revolution a causa di un MJF ancora una volta senza scrupoli e pronto a tutto per prevalere sull’avversario. In un’altra serata fatta di provocazioni e parole di fuoco contro i fan, MJF ha raccolto un piccolo vantaggio in vista del PPV Revolution di domenica notte. 🔗zonawrestling.net

AEW: Ancora storie tese tra MJF e Adam Page, ufficiale il match tra i due per Revolution - Nelle ultime settimane Adam Page e MJF hanno più volte incrociato le loro strade. Da qualche scontro fortuito nel backstage, ad interviste rubate fino al vero e proprio scontro fisico scaturito la scorsa settimana dopo il match tra MJF e Dustin Rhodes, le due stelle made in AEW sono arrivate a collidere per la prima volta in tanti anni. Questa notte i due hanno aperto la puntata di Dynamite, un lungo e duro confronto verbale con tanta security ai lati del ring pronta a prevenire ogni accenno di rissa, già sconsigliato dal rischio multa da parte della dirigenza. 🔗zonawrestling.net

AEW: Alta tensione a Dynamite, MJF e Hangman Page faccia a faccia - La AEW sta preparando il terreno per un intenso confronto tra MJF e Hangman Page nell’episodio di AEW Dynamite del 19 febbraio. Dopo la loro caotica rissa del 12 febbraio, in cui i due hanno dovuto essere separati più volte, ora si troveranno faccia a faccia senza lanciarsi pugni—almeno, non subito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) La rivalità tra MJF e Hangman si sta scaldando sempre di più e, dopo la rissa tra la folla della scorsa settimana, è chiaro che tra loro non scorre buon sangue. 🔗zonawrestling.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

AEW: Fight Forever, un gameplay trailer ricrea lo storico match tra Adam Page e Bryan Danielson; Orrore nel wrestling: spilla sulla faccia dell’avversario il disegno del figlio, poi glielo strappa; AEW Revolution 2022: domenica notte, il Wrestling rinasce; I risultati di AEW Full Gear 2021, un nuovo campione e un nuovo debutto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Hangman Adam Page Advances In Owen Hart Cup, AEW World Title Steel Cage Match Set For Beach Break, Collision Matches - Hangman Adam Page Advances In Owen Hart Cup, AEW World Title Steel Cage Match Set For Beach Break, Collision Matches Wrestling News and Rumors ... 🔗ewrestlingnews.com

Hangman Adam Page Advances In Owen Hart Cup, AEW World Title Steel Cage Match Set - Beach Break, Jon Moxley will defend the AEW World Championship against Samoa Joe, but as an added bonus, it will now be inside a steel cage. This came about after The Opps won a trios match on this ... 🔗ewrestlingnews.com

Adam Page Advances In Owen Hart Cup, Will Face Will Ospreay At AEW Double Or Nothing - "Hangman" Adam Page defeated "The Protostar" Kyle Fletcher in the Owen Hart Foundation tournament and will face Will Ospreay at Double or Nothing. 🔗msn.com