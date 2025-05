AEW | Chi dominerà la divisione femminile AEW? Moné Storm e Hayter in rotta di collisione

AEW Dynamite, “Timeless” Toni Storm ha affrontato Miyu Yamashita in un Eliminator Match valido per un’opportunità al titolo mondiale femminile AEW. Dopo un confronto acceso e combattuto, è stata Toni Storm a prevalere, chiudendo l’incontro con la sua finisher, la Storm Zero, che le ha regalato la vittoria per schienamento.THUNDEROUS kicks from Miyu Yamashita!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & MAX@miyutjp pic.twitter.comdYNsLLsx0C— All Elite Wrestling (@AEW) May 1, 2025 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@AEW)Ma le sorprese non sono finite. Subito dopo il match, Mercedes Moné è apparsa sulla rampa e, microfono alla mano, ha lanciato un messaggio chiaro: dopo aver sconfitto Jamie Hayter a Double or Nothing, andrà a prendersi ciò che le spetta, l’AEW Women’s World Championship. 🔗 Zonawrestling.net - AEW: Chi dominerà la divisione femminile AEW? Moné, Storm e Hayter in rotta di collisione Nell’ultimo episodio diDynamite, “Timeless” Toniha affrontato Miyu Yamashita in un Eliminator Match valido per un’opportunità al titolo mondiale. Dopo un confronto acceso e combattuto, è stata Tonia prevalere, chiudendo l’incontro con la sua finisher, laZero, che le ha regalato la vittoria per schienamento.THUNDEROUS kicks from Miyu Yamashita!Watch #Dynamite LIVE on TBS & MAX@miyutjp pic.twitter.comdYNsLLsx0C— All Elite Wrestling (@) May 1, 2025 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@)Ma le sorprese non sono finite. Subito dopo il match, Mercedesè apparsa sulla rampa e, microfono alla mano, ha lanciato un messaggio chiaro: dopo aver sconfitto Jamiea Double or Nothing, andrà a prendersi ciò che le spetta, l’Women’s World Championship. 🔗 Zonawrestling.net

Su questo argomento da altre fonti

AEW: Toni Storm manda un chiaro messaggio alla divisione femminile a AEW Dynamite - I fan hanno assistito a diversi segmenti importanti durante l’episodio di AEW Dynamite del 19 febbraio. Tra i momenti di spicco della serata, l’intervento di Toni Storm. Da quando è tornata al personaggio di “Timeless”, ha ricevuto una grande spinta, ottenendo un’opportunità per il titolo femminile AEW a Collision: Grand Slam Australia, esattamente ciò di cui aveva bisogno. Toni Storm ha conquistato il titolo mondiale battendo Mariah May in Australia. 🔗zonawrestling.net

Padel, lo storico debutto dell’Happy Village nella massima divisione femminile: “Una scalata in soli quattro anni” - Uno storico debutto per la formazione femminile di padel dell’Happy Village. Domenica 9 marzo (ore 11) le ragazze infatti esordiranno nel campionato di Serie A, il più importante della Federazione di Tennis e Padel. Trattasi della prima squadra in Umbria a calcare il palcoscenico più ambito. In... 🔗ternitoday.it

Abbiamo aspettato tanto questa categoria femminile in AEW - Probabilmente vi sareste aspettati un pezzo sullo spike infilzato sulla schiena di Jon Moxley lo scorso mercoledì. Era una idea, ma pensare di dare fin troppo spazio ad uno spot che ha catalizzato l’attenzione a discapito di qualcosa di meglio mi sembrava ingeneroso nei confronti di quanto sta accadendo in AEW. Qualcosa che non può passare sotto traccia e che non può essere oscurato da un evento orrendo sia da vedere che da pensare di fare. 🔗zonawrestling.net

Su questo argomento da altre fonti

WWE: Charlotte Flair sceglie la futura star della divisione femminile. 🔗Se ne parla anche su altri siti