Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi 65mila passeggeri nei primi tre mesi del 2025 | Trend in crescita

Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi nel mese di marzo 2025. I dati ufficiali di Assoaeroporti segnalano 23.455 passeggeri transitati nello scalo. In totale si sono registrati 190 movimenti aerei, in ulteriore aumento rispetto ai mesi precedenti, confermando la fase di. 🔗 Salernotoday.it - Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, 65mila passeggeri nei primi tre mesi del 2025: "Trend in crescita" Traffico in netto aumento per l’nel mese di marzo. I dati ufficiali di Assoaeroporti segnalano 23.455transitati nello scalo. In totale si sono registrati 190 movimenti aerei, in ulteriore aumento rispetto aiprecedenti, confermando la fase di. 🔗 Salernotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: Ottenuto il primo rimborso da cancellazione volo - Volo cancellato Salerno – Milano Malpensa Del 22 07 24. La Compagnia aerea rimborsa € 80,00 ad un passeggero Ancora una vittoria per il Codacons Campania: è stato ottenuto il primo rimborso per lacancellazione di un volo in partenza dall’aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi.Diversi passeggeri si sono rivolti al Codacons sia per ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, sia per recuperare eventuali costi sostenuti. 🔗puntomagazine.it

Aeroporto Costa d'Amalfi: Noi Moderati propone Sala Consilina come capolinea per il Vallo di Diano - L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, inaugurato di recente, si sta rapidamente affermando come scalo di riferimento per la provincia di Salerno, assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama del trasporto aereo nazionale e internazionale. Per agevolare l'accesso all'aeroporto, sono stati... 🔗salernotoday.it

Ferrante e Iannone (Mit): "Intitolare aeroporto Salerno alla Costa d’Amalfi e del Cilento” - “L’aeroporto di Salerno sta registrando numeri straordinari, con oltre 180mila viaggiatori negli ultimi sei mesi del 2024: un risultato che dimostra tutte le potenzialità di crescita del nostro territorio e premia la volontà del Mit di investire sullo sviluppo dello scalo". Lo affermano il... 🔗salernotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, 65mila passeggeri nei primi tre mesi del 2025: Trend in crescita; In volo per Londra dall’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi ma i passaporti sono falsi; Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, 18 destinazioni estive e un boom di voli internazionali per la stagione 2; Sicurezza dei confini: due arresti a Salerno, uno all'Aeroporto Costa d'Amalfi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: traffico in crescita - Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: traffico passeggeri in forte crescita. Studio Nomisma prevede 3.5 milioni entro 2030 ... 🔗infocilento.it

Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi: pienone per Pasquetta - Numeri incoraggianti per l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi in questi giorni di vacanze pasquali. Come riporta la pagina Facebook FlySalerno risulta 1 solo posto libero sul Salerno Stansted di Ryanair ... 🔗msn.com

Sicurezza dei confini: due arresti a Salerno, uno all'Aeroporto "Costa d'Amalfi" - La Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno, Ufficio di Specialità della Polizia di Stato, ha effettuato due importanti operazioni di polizia giudiziaria nell’ambito dei controlli intensifica ... 🔗ilvescovado.it