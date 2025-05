Aereo si schianta su una fabbrica | un morto e un ferito gravissimo ricoverato all’ospedale di Terni

Aereo si schianta su una fabbrica, un morto. È successo a Castel Ritaldi, in località Mercatello, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì primo maggio. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e il sindaco. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il piccolo aereo è precipitato.

Aereo si schianta su una fabbrica: un morto - Aereo si schianta su una fabbrica, un morto. È successo a Castel Ritaldi, in località Mercatello, nel primo pomeriggio di giovedì primo maggio. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e il sindaco. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco il piccolo aereo è precipitato... 🔗perugiatoday.it

Ultraleggero si schianta sul capannone di un’azienda: un morto e un ferito in Umbria - Un velivolo ultraleggero è precipitato all’interno di un’azienda specializzata nella produzione di dispositivi sanitari nel comune di Castel Ritaldi ... 🔗fanpage.it

Umbria, precipita un velivolo leggero: un morto. L’altro passeggero si lancia in volo e si salva - Un velivolo leggero è precipitato in Umbria: una persona è morta, mentre l'altro passeggero a bordo è riuscito ad abbandonare l'aereo in volo prima dell'impatto, e si è salvato. 🔗repubblica.it

Velivolo leggero si schianta dentro un capannone: un morto - A bordo del velivolo si trovavano due persone: uno dei due occupanti è deceduto, mentre l’altro è riuscito ad abbandonare l'aereo in volo prima dell’impatto ed è stato soccorso. 🔗msn.com