Adescato su Instagram minore ricattato con video intimi | scatta l' allarme

Instagram. Un adolescente aquilano è stato coinvolto in un caso di ricatto online dopo essere stato Adescato su Instagram da un profilo femminile che si è rivelato essere una trappola. La persona dietro il profilo ha convinto il ragazzo a inviare video intimi, minacciando poi di diffonderli se non avesse pagato una somma di denaro. Il giovane ha denunciato l'accaduto alla Polizia Postale, che ha avviato un'indagine per identificare l'autore del reato. Le prime verifiche indicano che il profilo utilizzato per l'adescamento potrebbe essere gestito da una persona residente all'estero, rendendo più complesse le operazioni di rintracciamento.

