Adenovirus cos' è il virus che ha fatto finire Shade in ospedale | Ho perso 5 chili Potrei averlo preso ovunque

Il perito Emiliano Giardina difeso dai Poggi, cos'è la ricusazione e perché la Procura l'ha richiesta - Delitto di Garlasco, chiesta la ricusazione del professor Emiliano Giardina come consulente per l’incidente probatorio: ecco di cosa si tratta 🔗notizie.virgilio.it

Inzaghi svela cos’ha fatto l’Inter durante Bologna-Napoli: tutti davanti alla TV ma per vedere altro - Simone Inzaghi ha svelato cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli di lunedì sera: nerazzurri tutti davanti alla TV, ma non per guardare la partita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bimbo diventa cieco a 2 anni, la mamma: «Qualcuno lo ha baciato con un herpes alle labbra: il virus è arrivato fino alla cornea» - Un innocente bacio sull'occhio si è trasformato in un incubo per un bambino di due anni. I genitori pensavano fosse uno scherzo quando il medico li ha informati che loro figlio era... 🔗ilmessaggero.it

Virus parainfluenzali, ad aprile è boom di casi con sbalzi termici. Pregliasco: «Effetti da non sottovalutare». Sintomi e durata - «Sono tornati a circolare virus parainfluenzali. Non l'influenza classica, ma i "cugini" e parenti stretti dell’influenza. Ovvero metapneumovirus, rhinovirus, adenovirus, coronavirus ... 🔗ilmessaggero.it

Influenza, Pregliasco: «È stata la stagione più pesante degli ultimi 15 anni. Il meteo pazzo non aiuta con i virus cugini» - Ancora 340mila casi in una settimana, per un totale di oltre 15,6 milioni di italiani colpiti, «e non è finita, anzi». Il virologo Fabrizio Pregliasco l'aveva previsto ... 🔗leggo.it