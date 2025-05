Adelfia-Cassano delle Murge | malore in bici morto 50enne Era in gruppo con amici

50enne barese era in bicicletta con un gruppo di amici nella mattina festiva. Lungo il tratto di strada provinciale tra Adelfia e Cassano delle Murge l'uomo si è sentito male. Sono stati allertati i soccorsi ma purtroppo i tentativi di rianimare l'uomo sono stati vani, il 50enne è morto. L'articolo Adelfia-Cassano delle Murge: malore in bici, morto 50enne <small class="subtitle">Era in gruppo con amici<small> proviene da Noi Notizie..

