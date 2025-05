Addio privatizzazioni il ritorno del pubblico nelle imprese visto da Zecchini

imprese, non si parla più di privatizzare imprese sotto controllo pubblico, ma di come avvalersene per perseguire disegni di politica industriale. L'Italia non è da meno in questa tendenza, che coinvolge diversi paesi in ogni continente, particolarmente in Europa. Non si tratta di nazionalizzare grandi imprese strategiche, o di alterare le condizioni di concorrenza del privato con l'ingresso del pubblico, ma di sviluppare attività in cui gli investitori privati sono poco interessati a impegnare le loro risorse per varie ragioni. Eccesso relativo di rischio in campi altamente innovativi, come nel caso di investimenti in centrali nucleari a fusione, redditività relativamente poco attraente, rendimenti troppo dilazionati nel tempo, difficile reperimento di grandi capitali per l'impegno iniziale, carenze del sistema finanziario, sono tutti fattori che possono configurare il noto "fallimento del mercato" nel permettere di realizzare investimenti strategici e quindi giustificare l'intervento del soggetto pubblico.

