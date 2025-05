Addio all' ultimo superstite della corazzata Roma Gustavo Bellazzini

È scomparso Gustavo Bellazzini, ultimo superstite dell'equipaggio della Corazzata Roma, la nave da battaglia della Marina Militare italiana affondata il 9 settembre 1943 da aerei tedeschi al largo dell'isola dell'Asinara. Con la sua morte si chiude definitivamente una pagina dolorosa e al tempo stesso eroica della storia militare italiana. A ricordarlo, con un messaggio carico di riconoscenza e commozione, è stato il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Addio a Gustavo Bellazzini, l’ultimo superstite della corazzata Roma si è spento a 103 anni - Operaio al Muggiano poi marinaio scelto, seguì la nave e il suo tragico destino dal varo a Trieste all'affondamento all'Asinara. 🔗msn.com