Thesocialpost.it - Addio alla voce più antica del mondo. Si è spenta a 116 anni la suora che aveva attraversato tre secoli

Nel silenzio di una camera semplice, tra muri cheno ascoltato ogni sua preghiera, il tempo ha smesso di battere per la donna chevisto ilcambiare mille volte. Non c’era nulla di solenne in quel momento, se non la quiete che accompagna le cose inevitabili: un ultimo respiro, gli occhi chiusi come se dormisse ancora un po’, come ogni giorno, prima dell’alba.Le consorelle hanno detto che se n’è andata serenamente. Nessuno ha alzato la. Nessuna lacrima ha fatto rumore. Solo una luce lasciata accesa più a lungo, solo il passo lento delle giovani suore che perno imparato da lei a non avere fretta.vissuto in quel collegio per decenni, tra i corridoi che odoravano di libri e cera, e nella piccola cappella dove il tempo si piegava, ogni giorno,stessa liturgia. 🔗 Thesocialpost.it