Addio alla voce più antica del mondo Si è spenta a 116 anni la suora che aveva attraversato tre secoli

avevano ascoltato ogni sua preghiera, il tempo ha smesso di battere per la donna che aveva visto il mondo cambiare mille volte. Non c’era nulla di solenne in quel momento, se non la quiete che accompagna le cose inevitabili: un ultimo respiro, gli occhi chiusi come se dormisse ancora un po’, come ogni giorno, prima dell’alba.Le consorelle hanno detto che se n’è andata serenamente. Nessuno ha alzato la voce. Nessuna lacrima ha fatto rumore. Solo una luce lasciata accesa più a lungo, solo il passo lento delle giovani suore che per anni avevano imparato da lei a non avere fretta. aveva vissuto in quel collegio per decenni, tra i corridoi che odoravano di libri e cera, e nella piccola cappella dove il tempo si piegava, ogni giorno, alla stessa liturgia. 🔗 Thesocialpost.it - Addio alla voce più antica del mondo. Si è spenta a 116 anni la suora che aveva attraversato tre secoli Nel silenzio di una camera semplice, tra muri cheno ascoltato ogni sua preghiera, il tempo ha smesso di battere per la donna chevisto ilcambiare mille volte. Non c’era nulla di solenne in quel momento, se non la quiete che accompagna le cose inevitabili: un ultimo respiro, gli occhi chiusi come se dormisse ancora un po’, come ogni giorno, prima dell’alba.Le consorelle hanno detto che se n’è andata serenamente. Nessuno ha alzato la. Nessuna lacrima ha fatto rumore. Solo una luce lasciata accesa più a lungo, solo il passo lento delle giovani suore che perno imparato da lei a non avere fretta.vissuto in quel collegio per decenni, tra i corridoi che odoravano di libri e cera, e nella piccola cappella dove il tempo si piegava, ogni giorno,stessa liturgia. 🔗 Thesocialpost.it

Cosa riportano altre fonti

Addio alla voce più antica del mondo. Si è spenta a 116 anni la suora che aveva attraversato tre secoli - Nel silenzio di una camera semplice, tra muri che avevano ascoltato ogni sua preghiera, il tempo ha smesso di battere per la donna che aveva visto il mondo cambiare mille volte. Non c’era nulla di solenne in quel momento, se non la quiete che accompagna le cose inevitabili: un ultimo respiro, gli occhi chiusi come se dormisse ancora un po’, come ogni giorno, prima dell’alba. Le consorelle hanno detto che se n’è andata serenamente. 🔗thesocialpost.it

Addio Bruno Pizzul: morto a 87 anni, è stata la voce più famosa dello sport italiano - È venuto a mancare all’ospedale di Gorizia Bruno Pizzul, una delle voci più emblematiche del giornalismo sportivo italiano. A breve avrebbe festeggiato il suo 87° compleanno. Nato a Udine il 8 marzo 1938, Pizzul entrò in Rai nel 1969 e nel 1970 commentò la sua prima partita, Juventus-Bologna, durante uno spareggio di Coppa Italia. Dopo il Mondiale del 1986, diventò la voce ufficiale delle partite della Nazionale italiana, commentando le sue gare in ben cinque Mondiali e quattro Europei, concludendo la sua carriera nell’agosto del 2002, con la partita Italia-Slovenia (0-1). 🔗thesocialpost.it

Morto Bruno Pizzul, addio alla voce del calcio italiano: “Stoccarda-Napoli la telecronaca più bella” - E’ morto all’ospedale di Gorizia, il giornalista sportivo Bruno Pizzul, voce iconica del calcio italiano, che raccontò di considerare la finale della coppa Uefa vinta da Maradona e compagni come la partita più emozionante mai raccontata. Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto all’ospedale di Gorizia Bruno Pizzul. Avrebbe compiuto 87 anni l’8 marzo. […] 🔗2anews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo - Dalle 7 di questa mattina visitabile la tomba di Papa Francesco. Alle 16 arriveranno i Cardinali; Un addio queer al Papa più rivoluzionario della storia; Addio a Guido Castelli, fino al 2000 anima dell'Antica Trattoria La Crota; La morte di Papa Francesco, il feretro è a Santa Marta: i funerali sabato alle 10. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne