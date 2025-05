Addio a Manolo el del Bombo storico tifoso della nazionale spagnola

Manolo el del Bombo (quello del tamburo), storico tifoso della nazionale spagnola ovviamente molto noto in patria.Il Mundo Deportivo lo ha ricordato con un articolo.Spagna, muore a 76 anni Manuel Caceres Artesero detto "Manolo el del Bombo""Manolo el del Bombo, tifoso leggendario della nazionale spagnola, che ha accompagnato la Roja ovunque andasse, è mancato questo giovedì all'età di 76 anni. È morto all'ospedale universitario La Plana di Vila-Real, dove era ricoverato da diversi giorni per problemi respiratori. Le sue condizioni erano molto precarie, aveva un cancro in stadio avanzato. Sarà sepolto a Valencia", scrive il quotidiano spagnolo.Il suo locale era noto come lui.

Altre fonti ne stanno dando notizia

