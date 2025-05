Addio a Blue Bloods

Addio ai personaggi e alle storie che ha imparato a conoscere, perchè andranno in onda gli ultimi episodi in assoluto di Blue Bloods.Trasmessa da CBS e creata da Robin Green e Mitchell Burgess, la serie si è distinta nel mucchio di indagini e crimini che intrattengono con costanza i telespettatori per la sua natura ibrida. Quella di un poliziesco che, però, era anche un procedural ma soprattutto un racconto familiare, dal momento che i protagonisti principali di Blue Bloods portavano lo stesso cognome ed erano legati a diverso titolo al New York City Police Department. 🔗 Davidemaggio.it - Addio a Blue Bloods Era l’11 marzo del 2011 e nel prime time di Rai 2, subito dopo un episodio di NCIS: Los Angeles, faceva capolino la famiglia Reagan, protagonista di una nuova serie poliziesca. Ebbene, dopo quattordici anni e altrettante stagioni, questa sera il pubblico dovrà direai personaggi e alle storie che ha imparato a conoscere, perchè andranno in onda gli ultimi episodi in assoluto di.Trasmessa da CBS e creata da Robin Green e Mitchell Burgess, la serie si è distinta nel mucchio di indagini e crimini che intrattengono con costanza i telespettatori per la sua natura ibrida. Quella di un poliziesco che, però, era anche un procedural ma soprattutto un racconto familiare, dal momento che i protagonisti principali diportavano lo stesso cognome ed erano legati a diverso titolo al New York City Police Department. 🔗 Davidemaggio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

GUIDA TV 10 APRILE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI BLUE BLOODS - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:25 Che Dio Ci Aiuti 8 1°Tv Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:40 Blue Bloods 14 1°Tv Come Ridevamo Serie Tv Video-frammenti Rai3 21:20 00:00 Splendida Cornice Tg3 Linea Notte Show Notiziario Rete 4 21:20 00:50 Dritto e Rovescio Drive Up Talk Show Rubrica Canale 5 21:30 23:55 Amore + Iva R Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:25 00:00 Bullet Train 1°Tv Matrix Resurrections Film Film La7 21:15 01:00 Piazzapulita TgLa7 Talk ... 🔗bubinoblog

BLUE BLOODS: SU RAI2 LA 14° E ULTIMA STAGIONE DELLA SERIE CON L’ICONICO TOM SELLECK - Su Rai2 a partire da giovedì 27 marzo, con tre episodi a serata, alle 21.20, andrà in onda in prima visione assoluta la quattordicesima e ultima stagione di “Blue Bloods“. Parliamo del popolare dramma poliziesco, trasmesso dalla CBS dal 2010 al 2024, che segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York. I componenti della famiglia guidata da Tom Selleck, che quest’anno ha compiuto 80 anni, in questa conclusiva stagione si troveranno ad affrontare questioni importanti che riguardano la loro vita professionale e privata in un processo di ... 🔗bubinoblog

Katy Perry e la futura moglie di Jeff Bezos nello Spazio con la navicella Blue Origin: la “missione spaziale” al femminile è un addio al nubilato di lusso? - Un equipaggio d’eccezione, un obiettivo ambizioso e tute spaziali che sembrano uscite da una sfilata di moda. È decollato oggi alle 9:30 ora locale (le 15:30 in Italia) dal deserto del Texas il volo NS-31 di Blue Origin, la compagnia aerospaziale di Jeff Bezos, con a bordo un equipaggio interamente al femminile. Un evento storico: non accadeva dai tempi del volo solitario di Valentina Tereshkova nel 1963 che una missione spaziale fosse composta solo da donne, e questa è la prima volta in assoluto per un equipaggio civile di “turiste spaziali”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

RAI 2 * BLUE BLOODS - 1/5 (21.20): «ULTIMA PUNTATA DI BLUE BLOODS, LA FAMIGLIA REAGAN SI PREPARA A DIRE ADDIO CON TOM SELLECK-MOYNAHAN-WAHLBERG; Blue Bloods: Le star della serie festeggiano l'ultimo giorno di riprese; FBI: Most Wanted e FBI: International cancellati da CBS; Blue Bloods: la stagione 14 della serie sarà l'ultima e verrà divisa in due parti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Blue Bloods 15 non ci sarà. La serie chiude dopo 14 stagioni - Blue Bloods 15 non ci sarà. La serie tv è cancellata dopo 14 stagioni e 293 episodi: il capitolo finale arriva in Italia dal 27 marzo 2025. 🔗tvserial.it

Blue Bloods 14, anticipazioni prossima puntata 24 aprile 2025/ Chase con il capo dei vigili di New York! - Dopo quattordici capitoli, innumerevoli casi conclusi e tante storie parallele che hanno intrattenuto milioni di appassionati, ci avviciniamo al finale dell’ultima stagione di Blue Bloods 14. La pross ... 🔗ilsussidiario.net

Anticipazioni Blue Bloods 14, puntata 10 aprile 2025/ Desiree rivela i suoi sospetti sull’ospedale - Novità in arrivo su Rai2, torna la serie crime americana Blue Bloods 14 con una puntata che si preannuncia davvero infuocata. Nel corso del primo episodio, intitolato Sfida all’intelligenza ... 🔗ilsussidiario.net