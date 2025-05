Adani | Differenze abissale tra Barcellona ed Inter è stata una lezione di calcio Yamal? Mi fa ridere una cosa

Adani, ex calciatore e noto opinionista, sul pareggio per 3-3 dell’Inter sul campo del Barcellona. Tutti i dettagli in merito Lele Adani ha parlato a Viva el Futbol della semifinale di Champions League tra Barcellona ed Inter. PARTITA – «Pensateci: dopo una partita in cui, per onestà intellettuale, va riconosciuta una differenza abissale tra le . 🔗 Calcionews24.com - Adani: «Differenze abissale tra Barcellona ed Inter, è stata una lezione di calcio. Yamal? Mi fa ridere una cosa» Le parole di Lele, ex calciatore e noto opinionista, sul pareggio per 3-3 dell’sul campo del. Tutti i dettagli in merito Leleha parlato a Viva el Futbol della semifinale di Champions League traed. PARTITA – «Pensateci: dopo una partita in cui, per onestà intellettuale, va riconosciuta una differenzatra le . 🔗 Calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Barcellona Inter, Adani: «Differenza abissale tra le due squadre! Dumfries? Non fatevi ingannare dai due gol…» - di RedazioneBarcellona Inter, Adani: «Differenza abissale tra le due squadre! Dumfries? Non fatevi ingannare dai due gol…» Le parole dell’ex difensore Nel corso di Viva El Futbol, Lele Adani ha commentato il 3-3 tra Barcellona ed Inter in Champions League LE PAROLE- «Pensate che dopo una partita del genere, dove per onestà si è vista una differenza abissale, l’Inter a Barcellona non è mai stata sotto un secondo. 🔗internews24.com

ATP Barcellona 2025: Alcaraz-Fils-Rune, il trio dei giovani e Khachanov - Sembra un po’ la sfida dei giovani contro qualcuno che alcuni anni in più li ha, quella che va in scena all’ATP 500 di Barcellona con le semifinali. Tre sono gli esponenti della nuova generazione, quella pronta a guidare il tennis (e che già lo sta facendo, per certa misura), uno è colui che nel circuito si trova da ben più tempo, ormai quasi due lustri all’atto pratico. Due semifinali che hanno canovacci ben differenti. 🔗oasport.it

Pronostico Barcellona-Betis: i catalani non si fermano - Barcellona-Betis è una gara della trentesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico Primo posto nella Liga con tre punti di vantaggio sul Real Madrid; finale di Coppa del Re (contro il Real Madrid); quarti di finale di Champions League e secondo i bookmaker squadra favorita. Insomma, sta andando tutto a gonfie vele dentro il Barcellona. Almeno sul campo visto che da un paio di giorni a questa parte sono tornati a ruggire forte quelli che potrebbero essere dei problemi importanti sotto l’aspetto societario. 🔗ilveggente.it

Su questo argomento da altre fonti

Adani: “Barcellona-Inter, differenza abissale. Dumfries? Non fatevi ingannare. Mi gelo a sentire…”; Inter-Barcellona, per il ritorno Adani riporta tutti coi piedi per terra: Non fatevi ingannare; Adani: Tra Barcellona e Inter differenza abissale, ma nerazzurri mai sotto. E alla fine tornano con un pari; Adani: Tra Barcellona e Inter differenza abissale, ma nerazzurri mai sotto. E alla fine tornano con un punto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Adani: «Differenze abissale tra Barcellona ed Inter, è stata una lezione di calcio. Yamal? Mi fa ridere una cosa» - Le parole di Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista, sul pareggio per 3-3 dell’Inter sul campo del Barcellona. Tutti i dettagli in merito Lele Adani ha parlato a Viva el Futbol della semifinale ... 🔗calcionews24.com

Inter-Barcellona, per il ritorno Adani riporta tutti coi piedi per terra: "Non fatevi ingannare" - Per l'ex calciatore divenuto commentatore tv i catalani sono stati superiori per tutto l'incontro, con una differenza tra le due squadre definita "abissale" ... 🔗msn.com

Adani: “Barcellona-Inter, differenza abissale. Dumfries? Non fatevi ingannare. Mi gelo a sentire…” - A Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani commenta la semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter ... 🔗fcinter1908.it