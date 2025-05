Ad Orlando la possibilità del fallimento nei margini di un sistema focalizzato verso il successo

sistema che mira solo al successo, per scoprire libertà diverse in senso opposto, all'interno del fallimento, nelle pieghe dei margini della società. Un'azione di ricerca ai margini (che ritrovano una propria importanza e legittimazione) portata avanti dal Ministero del fallimento, nuova istituzione fantastica di Festival Orlando che affronta il tema di questa dodicesima edizione, che si terrà dal 3 all'11 maggio a Bergamo. Istituzione che prenderà forma proprio domenica 4, sabato 10 e domenica 11 maggio (Piazza della Libertà, dalle 17.30 alle 19.00), a partire da una riflessione su "L'arte queer del fallimento", saggio dello studioso Jack Halberstam, che sarà presente sabato 3 maggio (17.30), giornata di inaugurazione del festival, alla Sala dell'Orologio di Palazzo della Libertà (CULT! Diffusione culturale).

