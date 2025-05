' Ad alta voce!' il Coro delle mondine di Porporana celebra i vent’anni con tre giorni di festa e di canti

delle donne. E tutto questo nella città estense è riassunto nel Coro. 🔗 Ferraratoday.it - 'Ad alta voce!', il Coro delle mondine di Porporana celebra i vent’anni con tre giorni di festa e di canti Da venerdì a domenica Ferrara diventa la capitale del canto di tradizione orale. Quel canto fortemente legato alle lotte di emancipazione, dalle lotte contro lo sfruttamento sul lavoro a quelle per i diritti, in particolaredonne. E tutto questo nella città estense è riassunto nel. 🔗 Ferraratoday.it

Su altri siti se ne discute

'Ad alta voce!', il Coro delle mondine di Porporana celebra i vent’anni con tre giorni di festa e di canti - Da venerdì a domenica Ferrara diventa la capitale del canto di tradizione orale. Quel canto fortemente legato alle lotte di emancipazione, dalle lotte contro lo sfruttamento sul lavoro a quelle per i diritti, in particolare delle donne. E tutto questo nella città estense è riassunto nel Coro... 🔗ferraratoday.it

Letture ad alta voce, il progetto dei ragazzi della "Rodari" di San Marco con il centro diurno "Cecconi" - I bambini della classe quinta della primaria "Rodari" di San Marco, con le insegnanti Orietta Frustini e Fabiana Pergalani, hanno effettuato la lettura espressiva ad alta voce de "Il flauto magico", narrazione ispirata all'opera omonima di Mozart. La lettura giunge alla fine del progetto "Io... 🔗perugiatoday.it

Una nazione che non sa parlare ma non rinuncia a farlo, soprattutto ad alta voce - “Yuri Chechi!”, strilla un quidam incontrando per strada il celebre ginnasta, che immantinente gli domanda se voglia sapere come vendere la propria vecchia auto. Sarà che non vivo in uno spot televisivo, però mai mi verrebbe in mente di rispondere entusiasticamente di sì, come fa il quidam nella pubblicità: un po’ perché la mia vecchia auto va che è una bellezza, un po’ perché saprei già come rivenderla senza bisogno che me lo suggerisse un olimpionico, un po’ perché, se incontrassi Yuri Chechi, infiniti sarebbero gli argomenti di cui parlargli a discapito del destino di una Cinquecento col ... 🔗ilfoglio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ad alta voce; 'Ad alta voce!', il Coro delle mondine di Porporana celebra i vent’anni con tre giorni di festa e di canti; Un nuovo festival ad Alta Voce, per celebrare il canto corale e il Coro delle Mondine di Porporana; I vent’anni del Coro delle Mondine ad alta voce”. 🔗Ne parlano su altre fonti

La voce delle mondine. E oggi tour in bici tra bombe e libertà - Ad alta voce! Ci siamo. Tutto pronto per il festival in occasione del ventennale del coro delle mondine di Porporana. Le date domani, 3 e 4 maggio a Ferrara. Saranno tre giorni di conferenze, laborato ... 🔗msn.com

Ad alta voce - Da I racconti di Jack London a Madame Bovary, da Pinocchio a Frankestein... Ad Alta Voce, il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 17.00, è ormai un archivio ricchissimo di pagine lette da ... 🔗rai.it