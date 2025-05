Acuto i Carabinieri tra i banchi di scuola per la legalità

Carabinieri della Compagnia di Anagni, con il Comandante Cap. Alessandro Dell’Otto e della Stazione di Acuto, hanno incontrato gli alunni della scuola Santa Maria De Mattias nella mattinata di oggi 30 aprile u.s. Durante gli incontri, cui hanno preso parte complessivamente circa 50 alunni e. 🔗 Frosinonetoday.it - Acuto, i Carabinieri tra i banchi di scuola per la legalità della Compagnia di Anagni, con il Comandante Cap. Alessandro Dell’Otto e della Stazione di, hanno incontrato gli alunni dellaSanta Maria De Mattias nella mattinata di oggi 30 aprile u.s. Durante gli incontri, cui hanno preso parte complessivamente circa 50 alunni e. 🔗 Frosinonetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Dalmine (BG), fermato dai Carabinieri un 18enne vicino una scuola: l’uomo minacciava gli studenti - Un diciottenne di origini egiziane, H.F., ha seminato il panico nei pressi dell’istituto Einaudi di Dalmine, minacciando di morte i passanti con un coltello da cucina. L’episodio, avvenuto lo scorso 10 marzo, ha visto il pronto intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato il giovane e scongiurato conseguenze peggiori. La dinamica dei fatti Poco prima delle […] The post Dalmine (BG), fermato dai Carabinieri un 18enne vicino una scuola: l’uomo minacciava gli studenti first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Roma: rubano in una scuola e speronano auto carabinieri, arrestata coppia di ladri - Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri di Roma questa notte alle 2:30 circa, per aver perpetrato il furto in una scuola. L’allarme e’ stato lanciato da un istituto scolastico in via Fosso dell’Osa e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vittorino Romano, i quali, a poca distanza dall’istituto, hanno individuato un’autovettura con a bordo la coppia poi arrestata. 🔗romadailynews.it

Furto in una scuola di Pomigliano: trentenne arrestato in flagrante dai carabinieri - POMIGLIANO D’ARCO – Un uomo sulla trentina è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Pomigliano d’Arco mentre tentava di rubare all’interno dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone – Paciano”. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 marzo, quando l’allarme antifurto della scuola ha segnalato un’intrusione, attivando l’intervento immediato delle forze dell’ordine. 🔗primacampania.it

Ne parlano su altre fonti

Acuto, i Carabinieri tra i banchi di scuola per la legalità; Acuto - I Carabinieri tra i banchi di scuola per la legalità; Ad Acuto i Carabinieri salgono in cattedra per la Legalità: incontro con gli studenti della scuola Santa Maria De Mattias; Frosinone celebra Alberto Bragaglia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Cultura della legalità”: i Carabinieri tra i banchi della scuola “G. Carducci” - La prevenzione è il principio che ha ispirato l’iniziativa dei Carabinieri della Compagnia di Cecina che hanno nuovamente affrontato il tema della legalità a scuola con gli alunni ... 🔗msn.com

Studenti in caserma: l’Arma dei carabinieri e la scuola insieme per la cultura della legalità - Le seconde medie dell’Istituto "Carlo Levi" di Maniace hanno visitato la caserma dei carabinieri di Randazzo. Tra dimostrazioni pratiche e spiegazioni sul lavoro dell’Arma, i ragazzi hanno approfondit ... 🔗cataniatoday.it

“Cultura della legalità”: i Carabinieri tra i banchi della scuola “G. Carducci”. - La prevenzione è il principio che ha ispirato l’iniziativa dei Carabinieri of the Cecina Company who have once again addressed the issue of legality a scuola con gli alunni frequentatori delle classi ... 🔗lamilano.it