Acquisizione per Datalogic | è la svedese Datema Retail Solutions

Datalogic, società quotata sul segmento Euronext di Piazza Affari e attiva nei settori dell'Acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, ha acquisito il 100% del capitale sociale di Datema Retail Solutions, azienda svedese e creatrice del software EasyShop applicazione di self-scanning adottata dai principali rivenditori europei. "Quest'Acquisizione – osserva Valentina Volta (foto), amministratrice delegata del gruppo emiliano – segna una tappa fondamentale nel nostro percorso strategico volto a diventare il punto di riferimento per le soluzioni di self-shopping nel Retail. Combinando l'esperienza di Datema con la nostra - aggiunge - stiamo dando vita a una soluzione senza precedenti che offre ai Retailer la flessibilità e le prestazioni di cui hanno bisogno nell'attuale panorama competitivo.

