Acquaroli sul Primo Maggio | Marche regione solida grazie a dedizione e talento dei lavoratori

Maggio 2025 – "Oggi celebriamo la Festa del Lavoro. Questa mattina, ad Ancona, ho partecipato alla Cerimonia di consegna delle Stelle al merito del Lavoro organizzata dalla Prefettura: un momento in cui abbiamo reso oMaggio a donne e uomini che hanno fatto del proprio impegno una straordinaria missione quotidiana", ha scritto sui social Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche. "Se le Marche sono oggi una regione dinamica, solida e riconosciuta per la sua capacità di fare e costruire – continua – lo dobbiamo al cuore, alla dedizione e al talento di tanti lavoratori marchigiani. Persone che, lontano dai riflettori, hanno saputo incarnare visione, senso del dovere e coraggio. Come regione, siamo al loro fianco. Lavoriamo ogni giorno per costruire opportunità, garantire formazione e sicurezza, promuovere l'inclusione.

