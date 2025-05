Acqua altro rinvio Ok allo sconto per i fragili

Ilrestodelcarlino.it - Acqua, altro rinvio. Ok allo sconto per i fragili "Abbiamo concesso una proroga tecnica per allineare tutte le scadenze delle concessioni al 31 dicembre. Nello stesso tempo, il percorso tracciato per dar vita al gestore unico va avanti". Alessandro Gentilucci, presidente dell’Aato 3, commenta così l’assemblea di ieri nel corso della quale la scadenza della concessione al 30 giugno per Centro Marche AcqueAstea è stata spostata a fine anno (quando scadranno anche le altre), guadagnando tempo prezioso. "È vero – prosegue Gentilucci – che i tecnici delle società avrebbero dovuto, come da impegni presi, presentare la documentazione per l’avvio delle procedure entro il 30 aprile. Questo non è accaduto, ma hanno garantito che lo faranno nei prossimi giorni, in tempo per la prossima assemblea che ho già riconvocato per il 9 maggio". Per quella seduta dovrebbero essere pronti regolamenti e delibere che dovranno essere approvate dai Comuni e tutto quel che serve per giungere al tanto agognato gestore unico del servizio idrico integrato. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

