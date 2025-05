Acli Terra a Orbetello per un incontro sulle Lagune del Mediterraneo e cambiamento climatico

Tavoletta (Acli Terra): granchio blu e lion fish, questioni ancora irrisolte.Venerdi 2 maggio ad Orbetello, in provincia di Grosseto, Acli Terra svolgerà un incontro pubblico nazionale sullo sviluppo delle Lagune del Mediterraneo in vista della III° Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, che si svolgerà a Nizza dal 9 al 13 giugno.Un ulteriore incontro sul clima e il Mediterraneo promosso da Acli Terra per determinarne l'impatto psicosociale sulle comunità e in particolare sulle lavoratrici e i lavoratori.Già al XXVII° Congresso della Commissione per gli Studi e le Esplorazioni nel Mediterraneo, svolto a Palermo ad ottobre 2024, davanti ai rappresentanti di 23 Paesi il Presidente di Acli Terra Nicola Tavoletta ha rappresentato il tema, ragionando anche su nuovi strumenti di welfare per le categorie dell'agroalimentare coinvolte.

