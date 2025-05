Achille Lauro firmacopie al Caffè Letterario Le Murate di Firenze

Firenze – Evento da non perdere a Firenze, che vedrà protagonista Achille Lauro, l'eclettico cantante che sta spopolando con il suo nuovo album "Comuni Mortali" riscuotendo gli onori del pubblico e della critica. Il firmacopie è organizzato dalla Galleria del Disco, che ha scelto come location il Caffè Letterario Le Murate, punto di riferimento di tantissimi eventi culturali del capoluogo toscano. Appuntamento sabato 3 maggio alle ore 17. Per poter accedere al firmacopie dovrà essere acquistato il nuovo album direttamente al Caffè Letterario Le Murate.La cassa aprirà alle ore 15. Al momento dell'acquisto verrà rilasciato un pass che dà diritto all'ingresso del firmacopie. Le foto saranno scattate dal fotografo ufficiale e saranno disponibili sulla pagina Facebook della Galleria del Disco 24-48 ore dopo l'evento.

