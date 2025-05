Accoltellato più volte alla gola 23enne trovato senza vita sulla riva del Po | “C’era una scia di sangue”

23enne tedesco sulla riva del Po a Zinasco (Pavia), morto a causa di diversa ferite alla gola. Vicino al corpo sono state trovate l’arma del delitto, un coltello da cucina, e una scia di sangue. 🔗 È stato rinvenuto il cadavere di untedescodel Po a Zinasco (Pavia), morto a causa di diversa ferite. Vicino al corpo sono state trovate l’arma del delitto, un coltello da cucina, e unadi sangue. 🔗 Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Sbanda con l’auto in curva e si ribalta più volte nel Monzese: morta la conducente 49enne - Una 49enne è morta nella serata del 6 aprile dopo essersi ribaltata con l'auto lungo la statale Valassina nel Monzese. La donna avrebbe perso il controllo dell'auto in curva e si sarebbe ribaltata più volte.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Meret 100 volte più forte di Carnesecchi”, il commento spiazza tutti: è successo in diretta - Il Napoli giocherà domenica contro il Venezia, ma prima bisogna registrare delle dichiarazioni su Meret Dopo il pari nello scontro diretto contro l’Inter, il Napoli ha ottenuto un successo molto importante. Domenica scorsa, infatti, gli uomini di Antonio Conte allo Stadio Diego Armando Maradona hanno sconfitto la Fiorentina con il risultato di 2-1. Archiviato il match contro i viola, di fatto, il Napoli è atteso dalla sfida di domenica dello Stadio Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. 🔗spazionapoli.it

C’è Posta per Te, Francesco chiede scusa alla moglie per averla tradita più volte e arriva la dura reazione: “Per me non sei nulla” - Francesco è andato a C'è Posta per Te per tentare di riconquistare la moglie dopo averla tradita più volte L'articolo C’è Posta per Te, Francesco chiede scusa alla moglie per averla tradita più volte e arriva la dura reazione: “Per me non sei nulla” proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accoltellato più volte alla gola, 23enne trovato senza vita sulla riva del Po: C'era una scia di sangue; Giovane accoltellato alla gola, l'aggressore arrestato per tentato omicidio; Va in ospedale e tenta di accoltellare alla gola il medico; Germania: ordinato ricovero psichiatrico per autore attacco Baviera. 🔗Su questo argomento da altre fonti