Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 1° maggio: Guido Tieghi ed altre ricorrenze

1°edFu tra i panchinari del (Grande) Torino nella stagione 1946-’47. Tre partite, due reti. Se ne andò anche lui presto, ma incircostanze. In Serie A giocò anche con Livorno e Novara: il 1°1925 era nato. Compie settantacinque anni Danny McGrain, vincitore di numerosi titoli in patria con il Celtic Glasgow. Nel giorno del settantesimo anniversario dall’unica rete nel massimo campionato e con la Lazio di Mario Pistacchi. Sull’altra sponda del Tevere invece quel 1°1955 Raoul Bortoletto e Celestino Celio mettevano a segno rispettivamente l’ultimo gol con la casacca romanista.P.S. Ieri su La Gazzetta dello Sport c’era una bella intervista di Sebastiano Vernazza a Gigi Delneri: efesteggia mezzo secolo Christian Manfredini, che prima del Chievo aveva ‘assaporato’ la Serie A il 19 dicembre ’93, quando Trapattoni lo portò in panchina con la Juventus. 🔗 Glieroidelcalcio.com