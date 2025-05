Acca Larentia chiesto il processo per i saluti romani | 31 persone coinvolte

Saluti romani ad Acca Larentia, chiesto il processo per 31 militanti di CasaPound - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 militanti di CasaPound, responsabili di aver fatto il saluto romano il 7 gennaio 2024 durante la manifestazione in ricordo della strage di Acca Larentia, in cui nel 1978 tre militanti del Fronte della Gioventù vennero uccisi da un gruppo armato di estrema sinistra davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano, nel quartiere Tuscolano. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestano ai 31 militanti di estrema destra la violazione delle leggi Scelba e Mancino: la prima, in vigore dal 1952, punisce l’apologia del ... 🔗lettera43.it

