Acca Larentia chiesto il processo per 31 militanti di CasaPound per violazione della legge Scelba

chiesto il rinvio a giudizio per 31 persone, tutte appartenenti a CasaPound, che effettuarono il saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione per Acca Larentia. Un appuntamento che si è ripetuto anche quest’anno con la partecipazione di 1300 persone. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestano la violazione delle leggi Mancino e Scelba.La Cassazione – L’anno scorso, tra le polemiche, era intervenuta la Corte di Cassazione a dire che il saluto romano è penalmente rilevante solo se, “avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idoneo a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito”. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione – lo speciale collegio che risolve i contrasti interpretativi interni – aveva annullato con rinvio la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti di otto militanti di CasaPound, che si erano prodotti nel saluto e nella “cerimonia del presente” il 29 aprile del 2016 durante la cerimonia in ricordo di Sergio Ramelli, il 19enne missino ucciso a Milano nel 1975. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Acca Larentia, chiesto il processo per 31 militanti di CasaPound per violazione della legge Scelba La Procura di Roma hail rinvio a giudizio per 31 persone, tutte appartenenti a, che effettuarono il saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corsocommemorazione per. Un appuntamento che si è ripetuto anche quest’anno con la partecipazione di 1300 persone. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestano ladelle leggi Mancino e.La Cassazione – L’anno scorso, tra le polemiche, era intervenuta la Corte di Cassazione a dire che il saluto romano è penalmente rilevante solo se, “avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idoneo a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito”. Le Sezioni uniteCorte di Cassazione – lo speciale collegio che risolve i contrasti interpretativi interni – aveva annullato con rinvio la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti di ottodi, che si erano prodotti nel saluto e nella “cerimonia del presente” il 29 aprile del 2016 durante la cerimonia in ricordo di Sergio Ramelli, il 19enne missino ucciso a Milano nel 1975. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

