Abruzzomorti i 2 Vigili fuoco dispersi

Vigili del fuoco scomparsi da ieri sera a Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Sono in corso le operazioni per il recupero dei due uomini, entrambi 43enni in servizio nel comando di Chieti. I due, che erano in un gruppo di 4 Vigili del fuoco impegnati in una escursione, erano scivolati in una forra del fiume Avello. 🔗 13.32 Sono stati individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi senza vita dei duedelscomparsi da ieri sera a Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Sono in corso le operazioni per il recupero dei due uomini, entrambi 43enni in servizio nel comando di Chieti. I due, che erano in un gruppo di 4delimpegnati in una escursione, erano scivolati in una forra del fiume Avello. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

