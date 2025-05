Abruzzo ricerche 2 pompieri dispersi

Abruzzo, le ricerche di due dei 4 Vigili del Fuoco del comando di Chieti dispersi da ieri sera in località Balzolo. Due dei dispersi sono stati soccorsi dal personale del 118e non corrono pericolo di vita, mentre gli altri due, scivolati in una forra, sono ancora ricercati da parte di squadre di soccorso specializzate. Le operazioni si svolgono in una zona impervia. 🔗 11.10 In corso a Pennapiedimonte, in, ledi due dei 4 Vigili del Fuoco del comando di Chietida ieri sera in località Balzolo. Due deisono stati soccorsi dal personale del 118e non corrono pericolo di vita, mentre gli altri due, scivolati in una forra, sono ancora ricercati da parte di squadre di soccorso specializzate. Le operazioni si svolgono in una zona impervia. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Abruzzo, dispersi due vigili del fuoco durante un’escursione: in corso le ricerche - Il gruppo era composto da quattro persone, due sono state recuperate e non sono in pericolo di vita 🔗repubblica.it

Abruzzo, dispersi due vigili del fuoco durante un’escursione: ricerche in corso - Sono in corso a Pennapiedimonte (Chieti) le ricerche di due dei quattro Vigili del Fuoco del comando di Chieti. Risultano dispersi dalla sera del 30 aprile quando, alle 19.35 circa, la sala operativa è stata attivata per un intervento di soccorso finalizzato al recupero di quattro dispersi durante un’escursione in località Balzolo. Due di loro sono stati soccorsi dal personale del 118 e non corrono pericolo di vita, mentre gli altri due, scivolati in una forra, sono ancora ricercati da parte di squadre specializzate per interventi in ambienti impervi. 🔗ilfattoquotidiano.it

