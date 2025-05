Abruzzo due vigili del fuoco morti durante un’escursione | ritrovati i corpi

morti due vigili del fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello durante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte (Chieti). Erano entrambi 43enni. Il 30 aprile avevano la giornata libera e si erano avventurati, insieme con altri due colleghi, in una zona molto suggestiva del parco nazionale della Maiella, dove però già in passato si erano verificati gravi incidenti. Le ricerche sono scattate attorno alle 19.35 circa, quando è stata allertata la sala operativa. E si sono concentrate lungo il fiume Avello, per tutte la notte. Un altro vigile del fuoco è stato recuperato in ipotermia e un quarto è invece rimasto illeso. Tragica conclusione delle ricerche dei due #vigilidelfuoco dispersi da ieri sera a Pennapiedimonte (CH) durante un’escursione con altri due colleghi liberi dal servizio: individuati dal @cnsasofficial i corpi senza vita di entrambi. 🔗 Lettera43.it - Abruzzo, due vigili del fuoco morti durante un’escursione: ritrovati i corpi Sono stati trovatiduedeldi Chieti scivolati in una forra del fiume Avellouna escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte (Chieti). Erano entrambi 43enni. Il 30 aprile avevano la giornata libera e si erano avventurati, insieme con altri due colleghi, in una zona molto suggestiva del parco nazionale della Maiella, dove però già in passato si erano verificati gravi incidenti. Le ricerche sono scattate attorno alle 19.35 circa, quando è stata allertata la sala operativa. E si sono concentrate lungo il fiume Avello, per tutte la notte. Un altro vigile delè stato recuperato in ipotermia e un quarto è invece rimasto illeso. Tragica conclusione delle ricerche dei due #deldispersi da ieri sera a Pennapiedimonte (CH)con altri due colleghi liberi dal servizio: individuati dal @cnsasofficial isenza vita di entrambi. 🔗 Lettera43.it

Su questo argomento da altre fonti

Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo - AGI - Sono stati individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi senza vita dei due vigili del fuoco scomparsi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi dei due vigili, entrambi 43enni in servizio nel comando di Chieti. I vigili si trovavano insieme ad altri due colleghi che sono stati rintracciati, uno è risultato indenne e l'altro è stato trasportato all'ospedale di Chieti ma non è in pericolo di vita. 🔗agi.it

Abruzzo, vigili del fuoco si perdono durante un'escursione: due su quattro ritrovati morti dopo ore di ricerche - La comunità della Majella è rimasta con il fiato sospeso per le le ricerche di due dei quattro vigili del fuoco che nella giornata di ieri (30 aprile) si erano persi durante... 🔗ilmessaggero.it

Due vigili del fuoco dispersi in escursione in Abruzzo. “Scivolati in una forra” - Roma, 1 maggio 2025 - Sono in corso le ricerche di due vigili del fuoco dispersi a Balzolo nel Chietino, comune di Pennapiedimonte, durante un'escursione fuori dal servizio. I vigili si trovavano insieme ad altri due colleghi che sono stati rintracciati. La prefettura rende noto che "è stato attivato fin dalla serata di ieri, su disposizione del Prefetto Gaetano Cupello, il Css per il coordinamento soccorsi, al quale hanno partecipato rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco di Chieti, del 118, dell'Agenzia regionale di protezione civile, oltre ai militari dell'Ufficio ... 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in escursione in Abruzzo; Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi durante un'escursione sulla Maiella; Trovati morti i vigili del fuoco dispersi in Abruzzo; Chieti, trovati morti i due vigili del fuoco dispersi dopo un’escursione: «Erano fuori servizio». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Due vigili del fuoco morti in Abruzzo durante un'escursione - Due vigili del fuoco risultano morti a Pennapiedimonte, in provincia di Chieti, dopo un'escursione con altri due colleghi. 🔗msn.com

Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo - AGI - Sono stati individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi senza vita dei due vigili del fuoco scomparsi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Son ... 🔗msn.com

Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo durante un'escursione - Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di una escursione: ad eseguire le operazioni di recupero ... 🔗ansa.it