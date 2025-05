Abruzzo due vigili del fuoco dispersi durante un’escursione a Pennapiedimonte

Pennapiedimonte (Chieti) le ricerche di due dei quattro vigili del fuoco del comando di Chieti dispersi da ieri sera quando, alle 19.35 circa, la sala operativa dei vigili del fuoco di Chieti è stata attivata per cercarli. I quattro erano intenti in un’escursione in località Balzolo. Due di loro sono stati soccorsi dal personale del 118 e non corrono pericolo di vita, mentre gli altri due, scivolati in una forra, sono ancora ricercati da parte di squadre specializzate per interventi in ambienti impervi.Dove sono caduti i pompieri: la forra dell’AvelloSecondo una prima ricostruzione fornita al quotidiano Il Centro il gruppo, nel suo giorno libero, era impegnato in un’escursione nella forra (un canyon percorso dall’acqua) del fiume Avello, nel parco nazionale della Maiella. 🔗 Sono in corso a(Chieti) le ricerche di due dei quattrodeldel comando di Chietida ieri sera quando, alle 19.35 circa, la sala operativa deideldi Chieti è stata attivata per cercarli. I quattro erano intenti inin località Balzolo. Due di loro sono stati soccorsi dal personale del 118 e non corrono pericolo di vita, mentre gli altri due, scivolati in una forra, sono ancora ricercati da parte di squadre specializzate per interventi in ambienti impervi.Dove sono caduti i pompieri: la forra dell’AvelloSecondo una prima ricostruzione fornita al quotidiano Il Centro il gruppo, nel suo giorno libero, era impegnato innella forra (un canyon percorso dall’acqua) del fiume Avello, nel parco nazionale della Maiella. 🔗 Open.online

