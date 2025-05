Abbandonano la spazzatura in strada 5 multe in un solo giorno nello stesso comune in Brianza

Le notizie più recenti da fonti esterne

Beccato a scaricare quattro metri cubi di spazzatura per strada: nei guai 42enne - Pizzicato ad abbandonare più volte rifiuti per strada, gli agenti della polizia locale lo hanno fermato scoprendo che a suo carico c'erano precedenti di diverso tipo. È successo a Melzo, hinterland est di Milano, dove un uomo è stato beccato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune mentre... 🔗milanotoday.it

Abbandonano rifiuti in strada, denunciati grazie alle fototrappole - Firenze, 2 aprile 2025 – Grazie alle fototrappole e alle indagini della polizia municipale e degli ispettori ambientali di Alia, una coppia è stata scoperta a scaricare rifiuti in strada, è stata denunciata ed è stato sequestrato il furgone con cui effettuavano gli abbandoni. E’ stato infatti grazie alle fototrappole installate in via del Poderaccio che polizia municipale e ispettori ambientali hanno potuto verificare che in orario serale spesso un furgone scaricava rifiuti in strada e se ne andava. 🔗lanazione.it

Emergenza spazzatura in strada in via Sant’Anna a Giugliano, sacchetti date alle fiamme - Spazzatura abbandonata in strada senza rispettare il calendario della differenziata e poi data alle fiamme. E’ quello che succede ormai da tempo in via Sant’Anna, stradina del centro storico di Giugliano dove qualcuno ben pensa di lasciare sacchetti sul ciglio della strada in barba alla raccolta differenziata. Così i sacchetti si accumulano nel corso dei […] L'articolo Emergenza spazzatura in strada in via Sant’Anna a Giugliano, sacchetti date alle fiamme sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

GUIDONIA - Abbandonano i rifiuti in strada: denunciati due “zozzoni” - Domenica pomeriggio 13 aprile nella rete dei militari sono finiti due “zozzoni” che avevano appena scaricato spazzatura a bordo strada lungo via dell’Inviolata ... denunciato alla Procura di Tivoli ... 🔗tiburno.tv

Abbandonano rifiuti in strada: dieci persone multate a Torre Annunziata grazie alle videocamere - Continua in Campania la lotta contro chi abbandona i rifiuti per strada. Negli ultimi giorni ... città metropolitana di Napoli, per aver abbandonato la spazzatura per le vie della cittadina ... 🔗fanpage.it