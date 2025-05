A volto coperto irrompono nell' ottica e fuggono con soldi e merce | è caccia ai rapinatori in scooter

È caccia ai due rapinatori che, nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile, hanno messo a segno una rapina in danno di dell'ottica 'Belviso', in corso Garibaldi, a Cerignola. Il fatto è successo intorno alle 19: due persone - giunte sul posto in sella a uno scooter, entrambe con il volto coperto

