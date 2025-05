A Vernio arriva il Trail Bike Logo La Villa

Vernio, 1 maggio 2025 – Una domenica all’insegna dello sport, della natura e della scoperta del territorio: è quanto promette l’atteso appuntamento “Trail Bike Logo La Villa”, in programma domenica 4 maggio a Vernio, organizzato dalla ASD Cesare Battisti. Un evento aperto a tutti – appassionati di camminate, podisti e ciclisti – che si snoderà su percorsi di 13 e 22 km, tra sentieri immersi nell’Alta Valle del Bisenzio, offrendo scorci unici e momenti di condivisione. L’iniziativa propone una formula polivalente: camminata, corsa o pedalata, attraversando suggestivi paesaggi come le Cascate del Cigno Bianco e con una sosta culturale presso il Mulino della centrale. La mattinata si arricchisce con una colazione offerta dalla Pro Loco di Gavigno, per poi concludersi con un grande ristoro finale a base di pasta asciutta, salsicce e fagioli, in perfetto stile conviviale. 🔗 Lanazione.it - A Vernio arriva il Trail Bike Logo La Villa , 1 maggio 2025 – Una domenica all’insegna dello sport, della natura e della scoperta del territorio: è quanto promette l’atteso appuntamento “La”, in programma domenica 4 maggio a, organizzato dalla ASD Cesare Battisti. Un evento aperto a tutti – appassionati di camminate, podisti e ciclisti – che si snoderà su percorsi di 13 e 22 km, tra sentieri immersi nell’Alta Valle del Bisenzio, offrendo scorci unici e momenti di condivisione. L’iniziativa propone una formula polivalente: camminata, corsa o pedalata, attraversando suggestivi paesaggi come le Cascate del Cigno Bianco e con una sosta culturale presso il Mulino della centrale. La mattinata si arricchisce con una colazione offerta dalla Pro Loco di Gavigno, per poi concludersi con un grande ristoro finale a base di pasta asciutta, salsicce e fagioli, in perfetto stile conviviale. 🔗 Lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

'Bike to work', arriva l'incentivo per chi va al lavoro in bicicletta o in monopattino - Ci sarà tempo fino al 20 maggio per aderire alla nuova edizione del progetto ‘Bike to work’ a Ferrara che punta a favorire sempre più la mobilità sostenibile per gli spostamenti in città. Come già nelle passate edizioni, il Comune, in accordo con la Regione Emilia Romagna, prevede infatti, per i... 🔗ferraratoday.it

Arriva l’Alpe della Luna Trail, toccando anche le Marche - Arezzo, 7 aprile 2025 – Si avvicina a grandi passi il momento della terza edizione dell’Alpe della Luna Trail che a Badia Tedalda attende domenica 13 aprile il meglio dell’offroad toscano e non solo. Una sfida bellissima in un territorio al confine con Marche e Umbria per passare attraverso la bellissima riserva naturale da Bocca Trabaria fino alla sua punta più settentrionale. Il dislivello pronunciato indica chiaramente come ci si troverà di fronte a scalate importanti come quella dei 1. 🔗lanazione.it

Bike Trail Adventure. Al via la prima edizione: "Scopriamo il territorio" - Sabato 8 marzo il lungolago di Gavirate ospiterà la prima edizione della Bike Trail Adventure, un’esperienza su due ruote organizzata dalla Campo dei Fiori Outdoor Asd in collaborazione con All4cycling. Sarà un raduno ciclistico all’insegna dell’avventura e del divertimento, senza cronometro né classifiche e in totale autosufficienza. È fissato a 200 il tetto di partecipanti: ci si potrà presentare al via con biciclette gravel, ciclocross, mountain bike o e-bike a pedalata assistita. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Vernio arriva il Trail Bike Logo La Villa; Di corsa con Scatta alle Cascine; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Vernio arriva il Trail Bike Logo La Villa - Vernio, 1 maggio 2025 – Una domenica all’insegna dello sport, della natura e della scoperta del territorio: è quanto promette l’atteso appuntamento “Trail Bike Logo La Villa”, in programma domenica 4 ... 🔗lanazione.it