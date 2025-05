A Venezia sembra già estate i turisti aumentano

Tgcom24.mediaset.it - A Venezia sembra già estate, i turisti aumentano Aperitivi in piazza, caffè nei locali in piazza ma niente shopping al Fondaco dei Tedeschi, da oggi definitivamente chiuso. Il luogo era diventato simbolo del turismo d'élite e non si sa quando riaprirà. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Voglia d’estate in riviera: "Aspettiamo tanti turisti" - Molte strutture ricettive a Cesenatico fanno il pieno di turisti per il ponte del 25 aprile e anche gli stabilimenti balneari iniziano la stagione 2025, anche se le previsioni meteo tendenti all’instabilità appaiono poco incoraggianti. Riccardo Vernocchi dell’Hotel Miramare e del New Bristol Hotel, vede nei ponti di primavera una grande opportunità: "Abbiamo prenotazioni per la festività, ma ci sono anche famiglie e coppie che hanno deciso di prendere alcuni giorni di ferie da attaccare al ponte, per poter trascorrere delle vacanze di una settimana e anche di più. 🔗ilrestodelcarlino.it

Dietro la maschera niente più Venezia: per il Carnevale la città è sommersa dai turisti - L’immagine che sta facendo il giro d’Italia arriva dal cuore della città. Ormai Rialto non sembra nemmeno più un ponte: semmai una vecchia quercia, fiaccata dal peso dei suoi bruli... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Studio sugli impatti economici e sociali dei grandi concerti nell’estate 2024 in Friuli Venezia Giulia - L’Università degli Studi di Udine, in collaborazione con FVG Music Live srl e Vigna PR srl – i due principali promoter live della regione – ha condotto uno studio approfondito sugli impatti economici e sociali dei grandi concerti che si sono svolti nell’estate 2024 in Friuli Venezia Giulia, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismoFVG. Lo studio del gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche e del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura conferma come questi eventi rappresentino un potente attrattore turistico e un ... 🔗udine20.it

Venezia, gestire i flussi turistici e i limiti dei trasporti pubblici: le sfide dell’estate 2025 - Venezia affronta l’estate 2025 con trasporti pubblici sotto pressione, carenza di piloti e limiti infrastrutturali, cercando un equilibrio tra turismo crescente e tutela della vita dei residenti e del ... 🔗gaeta.it

Come salvare Venezia dai 25 milioni di turisti all’anno? Servizi a 15 minuti e stazioni d’acqua - Analisi di Boston Consulting per sostenere il grande afflusso di turisti sulla città. Non solo il biglietto di ingresso, da 10 euro al giorno, ma anche una serie di idee basate sull’economia circolare ... 🔗msn.com

Venezia, da oggi il ticket d'ingresso per i turisti: quanto costa, come si paga, chi deve prenotarlo - Da venerdì 18 aprile è tornato l’obbligo di prenotazione e versamento del contributo: boom di richieste da parte dei visitatori ... 🔗msn.com