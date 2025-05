A Vendolo una targa in ricordo del comandante partigiano Riccardo Rinaldi

Vendolo la posa, da parte di Anpi Sondrio, di una targa ricordo del comandante partigiano Riccardo Rinaldi e di quanti si prodigarono per salvargli la vita.Chi eraRiccardo Rinaldi è stato nel 1944 il commissario del 13° distaccamento della 40° Brigata. 🔗 Sondriotoday.it - A Vendolo una targa in ricordo del comandante partigiano Riccardo Rinaldi Martedì 29 apruile è avvenuta ala posa, da parte di Anpi Sondrio, di unadele di quanti si prodigarono per salvargli la vita.Chi eraè stato nel 1944 il commissario del 13° distaccamento della 40° Brigata. 🔗 Sondriotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Giornata del Ricordo, una targa commemorativa alla Caserma Botti - La Spezia, 8 aprile 2025 - Questa mattina, nella Caserma 'Ugo Botti', alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e delle altre autorità cittadine, è avvenuto lo svelamento di una targa per commemorare la 'Giornata del Ricordo', e in particolare la seduta del consiglio comunale Straordinario tenuta il 9 febbraio 2024, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore della legge che ha istituito il Giorno del Ricordo, commemorazione civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. 🔗lanazione.it

Salerno, consegnata una targa-ricordo a Sal Da Vinci - Tanta curiosità, questa sera, al Teatro Augusteo di Salerno, dove il vice sindaco Paki Memoli ha accolto Sal Da Vinci, impegnato in un atteso spettacolo serale in città. La curiosità A nome del sindaco Vincenzo Napoli e della Civica Amministrazione, l’esponente della Giunta municipale ha... 🔗salernotoday.it

Una targa al San Martino in ricordo di padre Mauro: il consiglio regionale approva l'ordine del giorno - Una targa in ricordo di padre Mauro Brezzo, storico cappellano dell'ospedale San Martino di Genova, morto lo scorso 29 gennaio. Oggi il Consiglio regionale della Liguria, su proposta del presidente del Consiglio Stefano Balleari, a margine della seduta odierna, ha approvato un ordine del giorno... 🔗genovatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

A Vendolo una targa in ricordo del comandante partigiano Riccardo Rinaldi. 🔗Se ne parla anche su altri siti