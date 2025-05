Linkiesta.it - A Tbilisi le istituzioni sono occupate dai filorussi, ma i georgiani combattono

Il partito Sogno Georgiano ricalca la politica del Cremlino e un nuovo mattone dell’edificio illiberale di osservanza moscovita, sovrapposto alledemocratiche di, è stato posato il 29 aprile con l’approvazione in seconda lettura di una legge, che, non limitandosi a vietare i partiti politici anti-regime, prevede di vietare anche quelli che potrebbero discenderne. Una matrioska di divieti. A prendere la decisione su quali partiti vietare e quali no sarà la Corte Costituzionale, che nell’ordinarietà potrebbe avere nove mesi di tempo e sotto elezioni solo quattordici giorni. Quali sensate decisioni si posprendere in quattordici giorni? Solo quelle obbligate, ovviamente.Questo divieto riguarderà i partiti che vengono considerati filo-occidentali e che vengono visti da Sogno Georgiano come agenti stranieri: peccato che i brogli alle elezioni di ottobre, segnalati anche dall’Osce, siano andati solo a vantaggio del partito di Bidzina Ivanishvili e le sole ingerenze straniere documentate siano state quelle russe. 🔗 Linkiesta.it