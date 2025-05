A Spoltore nasce il nuovo sportello informativo grazie alla convenzione tra il Comune e Federconsumatori

Spoltore nasce il nuovo sportello informativo grazie alla convenzione tra il Comune e Federconsumatori.Una significativa innovazione sul territorio di Spoltore: il Comune ha siglato una convenzione, senza oneri per l’ente, con l’associazione Federconsumatori per istituire uno. 🔗 Ilpescara.it - A Spoltore nasce il nuovo sportello informativo grazie alla convenzione tra il Comune e Federconsumatori iltra il.Una significativa innovazione sul territorio di: ilha siglato una, senza oneri per l’ente, con l’associazioneper istituire uno. 🔗 Ilpescara.it

