' A spasso con l' erborista' | passeggiate alla scoperta della flora del parco delle foreste casentinesi

erborista Irene Martini e con la guida parco Salvatore Valente, organizza 3 giornate alla scoperta della flora spontanea del parco Nazionale delle foreste casentinesi. Le giornate sono gratuite e a numero chiuso, con prenotazione. 🔗 Forlitoday.it - 'A spasso con l'erborista': passeggiate alla scoperta della flora del parco delle foreste casentinesi Il Centro Visita di Premilcuore, in collaborazione con l'Irene Martini e con la guidaSalvatore Valente, organizza 3 giornatespontanea delNazionale. Le giornate sono gratuite e a numero chiuso, con prenotazione. 🔗 Forlitoday.it

La Collina in Fiore. Alla scoperta di Capodimonte in otto passeggiate - La Collina in Fiore. Otto passeggiate alla scoperta della grande bellezza della Collina di Capodimonte, dal 22 marzo al 6 aprile I partecipanti alle passeggiate scopriranno che Capodimonte non è un luogo lontano, ma il cuore verde e panoramico di Napoli, avvolto dalla città nel corso dei secoli. Raggiungibile a piedi in meno di 20 […] L'articolo La Collina in Fiore. Alla scoperta di Capodimonte in otto passeggiate proviene da Espresso napoletano. 🔗.com

'A spasso con Francesco': alla scoperta delle meraviglie del Centro storico con il Santo come 'accompagnatore' - ANCONA – Una guida, una passeggiata tra i luoghi storici più suggestivi e caratteristici della città con un accompagnatore d'eccezione: San Francesco. È questo, in buona sostanza, il senso e il valore del fascicolo realizzato per conto dell'assessorato al Turismo del Comune di Ancona dal... 🔗anconatoday.it

Passeggiata tra i sentieri alla scoperta delle erbe spontanee - Polaris, gruppo di guide escursionistiche dei Monti della Laga, organizza una suggestiva passeggiata guidata tra i sentieri e i prati... Polaris, gruppo di guide escursionistiche dei Monti della ... 🔗ilrestodelcarlino.it